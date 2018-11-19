Son Dakika! Denizli'de, Eğitim Uçağı Düştü! Kurtarma Çalışması Başladı

Denizli Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.Uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunduğu belirlendi.Arama çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

UÇAKLA TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

Bugün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi.

PİLOT VE ÖĞRENCİSİ ARANIYOR

Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı.

DENİZLİ VALİSİ: BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğü bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönledirildiğini bildirdi.Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti.

"EKİPLERİMİZ BÖLGEDE UÇAĞA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar." diye konuştu.