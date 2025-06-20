Flamengo Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Flamengo Chelsea golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FLAMENGO CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ?

Flamengo Chelsea maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

FLAMENGO CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

Flamengo Chelsea maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FLAMENGO CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Flamengo Chelsea maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

FLAMENGO CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Flamengo Chelsea maçı Philadelphia'da, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak.