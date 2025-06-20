Flamengo Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Flamengo Chelsea golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Flamengo Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Flamengo Chelsea golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Flamengo Chelsea FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı kaç kaç? Flamengo Chelsea kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Flamengo Chelsea canlı maç anlatımı ve Flamengo Chelsea kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Flamengo Chelsea kaç kaç? Flamengo Chelsea canlı maç anlatımı ve Flamengo Chelsea kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FLAMENGO CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ?

Flamengo Chelsea maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

Flamengo Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Flamengo Chelsea golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

FLAMENGO CHELSEA MAÇI CANLI İZLE

Flamengo Chelsea maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FLAMENGO CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Flamengo Chelsea maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

FLAMENGO CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Flamengo Chelsea maçı Philadelphia'da, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak.

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