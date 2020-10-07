Eylül ayında Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi
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Eylül ayında Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi

07.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:26
Eylül ayında Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi

Dijital müzik platformu fizy'de Eylül ayının en popüler isimleri; eskimeyen şarkılarıyla Sezen Aksu ve Müslüm Gürses oldu.

Dijital müzik platformu fizy'de Eylül ayının en popüler isimleri; eskimeyen şarkılarıyla Sezen Aksu ve Müslüm Gürses oldu. Platformun en çok dinlenen ve beğenilen şarkısı 'Nimet', en çok paylaşılan şarkısı ise Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'in düeti 'Dargın' oldu.

35 milyondan fazla şarkıyla Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformları arasında yer alan fizy'de Eylül ayında her dönem zevkle dinlenen, ve eskimeyen 'zamansız şarkılar'ın sahibi Sezen Aksu ve Müslüm Gürses, ayın en dinlenen isimleri oldu. Son yıllarda kendine has bir kitle edinen Ziynet Sali de platformun en çok dinlenen isimleri arasında yer aldı.

Geniş müzik arşivi, video klipler, onlarca radyo kanalı ve her zevke hitap eden listelerin yer aldığı fizy'de Eylül ayının en çok beğenilen şarkısı ise sosyal medya fenomeni Didomido'nun 'Nimet' şarkısı oldu. Ayrıca fizy kullanıcıları en fazla Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'in popüler düeti 'Dargın'ı paylaştı.

Eylül ayında fizy'de, en fazla ilgi gören isimler arasında Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Ziynet Sali'nin ardından Oğuzhan Koç, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Zeynep Bastık, Ece Mumay, Sura İskenderli ve Ebru Gündeş yer aldı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN TÜR POP OLDU

Herkesin müzik zevkine yönelik binlerce şarkının bulunduğu fizy'de Eylül ayında en çok dinlenen türler; pop, rap ve oldies oldu. Dinleyicilerin farklı ruh hallerine hitap eden ve fizy editörlerinin hazırladığı listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: 'En Yeniler (Yerli)', 'Günün Listesi', 'fizy rap', 'fizy pop', 'En Yeniler (Yabancı)', '#EvdeHayatVar pop', 'Atarlı Şarkılar', 'Pop Kış', 'Koş fizy Koş'. Eylül ayında fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin arasında ise; İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Samsun yer aldı.


Eylül ayında Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi
Eylül ayında Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Yıldız

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