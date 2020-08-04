HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,44 ile ulaştırmada kaydedildi.

Fiyat artışları (3)
04.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:14

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,44 ile ulaştırmada kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Temmuzda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,44 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,38 ile ev eşyası takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuz ayında en fazla azalış yüzde 3,48 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 1,28 azalma gerçekleşti. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,23 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,80 ile sağlık ve yüzde 0,93 ile konut olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,17 ile sağlık izledi. Bu dönemde gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,73, eğitimde yüzde 12,60, konutta yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 5,81 ile haberleşme, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası, yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 111'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı, 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler-1,2812,73
Alkollü içecekler ve tütün0,23 21,78
Giyim ve ayakkabı-3,48 10,34
Konut0,93

12,53
Ev eşyası2,38

7,78
Sağlık0,80

14,17
Ulaştırma2,44 8,81
Haberleşme1,76

5,81
Eğlence ve kültür1,33 6,04
Eğitim1,7412,60
Lokanta ve oteller1,2210,92
Çeşitli mal ve hizmetler2,3921,90

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,27 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç1,2711,63
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,7110,49
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç0,8310,25
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç1,0810,97
Alkollü içecekler ve tütün hariç0,6111,31

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç0,5410,60
(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Dünya
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Son dakika: Temmuzda enflasyon aylık %0,58, yıllık %11,76 arttı
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç, resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
Taksilere puan sistemi geliyor! Müşteriler, şoförlere not verecek
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Beyonce Gupse Özay Barış Manço
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çeşme İzmir Bakan Bayram
Şu an buradasınız: Fiyat artışları (3) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 11:14:23. #1.15#
title