Fiyat artışları (3) Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,44 ile ulaştırmada kaydedildi.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,44 ile ulaştırmada kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli oldu.

Temmuzda bu kategoride aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2,44 ile ulaştırmada gerçekleşirken, bu grubu yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,38 ile ev eşyası takip etti.

Ana harcama grupları itibarıyla temmuz ayında en fazla azalış yüzde 3,48 ile giyim ve ayakkabıda oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de yüzde 1,28 azalma gerçekleşti. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,23 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,80 ile sağlık ve yüzde 0,93 ile konut olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görüldü. Bunu yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 14,17 ile sağlık izledi. Bu dönemde gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 12,73, eğitimde yüzde 12,60, konutta yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları sırasıyla yüzde 5,81 ile haberleşme, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası, yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 111'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54'ünün ortalama fiyatında değişim olmadı, 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

Ana harcama gruplarına göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler -1,28 12,73 Alkollü içecekler ve tütün 0,23 21,78 Giyim ve ayakkabı -3,48 10,34 Konut 0,93 12,53 Ev eşyası 2,38 7,78 Sağlık 0,80 14,17 Ulaştırma 2,44 8,81 Haberleşme 1,76 5,81 Eğlence ve kültür 1,33 6,04 Eğitim 1,74 12,60 Lokanta ve oteller 1,22 10,92 Çeşitli mal ve hizmetler 2,39 21,90

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 arttı.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, temmuzda aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,27 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinde aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç 1,27 11,63 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 0,71 10,49 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç 0,83 10,25 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç 1,08 10,97 Alkollü içecekler ve tütün hariç 0,61 11,31 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç 0,54 10,60

(Sürecek)

Kaynak: AA