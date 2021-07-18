FIVB U20 Dünya Şampiyonası: Türkiye: 1 Belarus: 3
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FIVB U20 Dünya Şampiyonası: Türkiye: 1 Belarus: 3

FIVB U20 Dünya Şampiyonası: Türkiye: 1 Belarus: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U20 Kız Milli Takımı, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB U20 Dünya Şampiyonası'nda 9./10.'luk klasman maçında Belarus'a 3-1 mağlup oldu.

U20 Kız Milli Takımı, Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB U20 Dünya Şampiyonası'nda 9./10.'luk klasman maçında Belarus'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından milliler 10'uncu sırada tamamladı.

Salon: Topsportcentrum Rotterdam Salonu 2

Hakemler: Matthew Van Raalte (Kanada), Giani Nava Hernandez (Meksika)

Türkiye: Hanife Nur, Çağla, Melisa, Karmen, Beren, Elif Su, Gülce (L) (Sude, Hilal, Sude Naz, İpar, Aleyna)

Belarus: Bahayeva, Liabiodkina, Svetnik, Vakulka, Borys, Sauchuk, Kastsiuchyk (L) (Burak, Zakharanka, Mikanovich)

Setler: 25-20, 17-25, 13-25, 22-25

Süre: 1 saat 45 dakika (25 25 23 32) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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