Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
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Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı

Haberler.com - Haberler | Spor

Sosyal medyada fitness eğitim videoları çekerek ünlü olan Pamela Reif, yine oldukça cesur paylaşımlar yaptı. Tatil yaptığı yerin bahçesinde dans videosu paylaşayan Pamela, sonrasında ayna karşısında cesur kıyafetiyle poz verip çekiştirdi. Instagram'da 8 milyon takipçisi olan fitness antrenörü Pamela'nın paylaşımları 400 bin civarında beğeni alıyor.

Pamela Reif yine sosyal medyayı salladı. Çektiği fitness videolarıyla hatırı sayılır derecede kitle yakalayan genç sporcu, son yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Tatilde de spora ara vermeyen Pamela, önce paylaştığı dans videosuyla bombayı patlattı. Sonrasında yine ayna karşısına geçip kıyafetlerini cesurca çekiştirdi ve bu durumdan da keyif aldı.

Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı

KARIUS'LA İLİŞKİ YAŞADI

Pamela Reif, bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Loris Karius'la da birliktelik yaşamıştı. Alman basınında Karius ve Pamela'nın halen görüştüğü konuşuluyor.

Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
Fitness hocası Pamela yine sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı
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