Fıstık çuvallarına saklanan 47 kilogram eroini 'Oscar' buldu
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Fıstık çuvallarına saklanan 47 kilogram eroini 'Oscar' buldu

23.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:41

ADANA'da, narkotik ekiplerinin durdurduğu Antep fıstığı taşıyan TIR'da dedektör köpek 'Oscar' ile arama yapıldı.

Fıstık çuvallarına saklanan 47 kilogram eroini 'Oscar' buldu

ADANA'da, narkotik ekiplerinin durdurduğu Antep fıstığı taşıyan TIR'da dedektör köpek 'Oscar' ile arama yapıldı. Aramada, dorsedeki çuvalların arasına gizlenmiş 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför Mehmet İzci (55), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, şüpheli araçları durdurdu. Polis, Pozantı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde durdurulan Antep fıstığı taşıyan TIR'da özel eğitimli narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar, TIR'ın dorsesindeki fıstık çuvallarına tepki verdi. Yapılan detaylı kontrollerde çuvalların arasına gizlenmiş 46 ayrı pakette toplam 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şoför Mehmet İzci, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet İzci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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