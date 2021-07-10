FİSKOBİRLİK pazarlama sektöründe de faaliyet gösterecek
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FİSKOBİRLİK pazarlama sektöründe de faaliyet gösterecek

FİSKOBİRLİK pazarlama sektöründe de faaliyet gösterecek
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık dışındaki sektörlere yönelik yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık dışındaki sektörlere yönelik yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

Bayraktar, AA muhabirine, Birliğin sigorta ve market sektörlerinde faaliyet gösteren iki iştiraki bulunduğunu söyledi.

Özellikle tarım sigortası pazarında firmalarının ciddi ilgi gördüğünü ifade eden Bayraktar, buradan FİSKOBİRLİK'e kaynak aktarımının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bir diğer faaliyet alanlarının da market olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Marketlerle ilgili çok ciddi spekülasyonlar yapıldı. Kamuoyu bu konuda çok yanlış yönlendirildi. Hani şöyle deniyor, 'FİSKOBİRLİK'in marketçilikte ne işi var?' Marketler burada önemli görev üstleniyor. Bu sektörde sıcak para dönüyor. Ben fındığı alıyor, tesisimizde işliyor ve satıyorum. 6 aylık bir süreç. O finansman için sıcak paraya ihtiyaç var. Marketler bunun karşılanması noktasında önemli görev üstleniyor."

Bayraktar, her iki iştiraklerinden de son derece memnun olduklarını vurgulayarak, "Bu işler zor ama sonuçta bu kurumun güçlü olması için faaliyet alanları genişletilmeli. Çünkü biz artık ticaret yapmak zorundayız. Bugün itibarıyla Birliğe yük olabilecek, kuruma kaynak aktarma durumu olmayan iştirakimiz yok." dedi.

Pazarlama sektöründe faaliyet göstermek üzere de bir şirket kurduklarını bildiren Bayraktar, anonim şirket haline getirecekleri firmayı büyüterek halka arz etme yönünde çalışmaları olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Bu anlamda profesyonel arkadaşlarla bir araya geldik. Bir süreç belirledik kendimizle ilgili. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Finansal imkanlar ölçüsünde Birlik fındık işini en iyi şekilde yapıyor"

Ticari faaliyetlere büyük önem verdiklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Finansal imkanlar ölçüsünde Birlik fındık işini en iyi şekilde yapıyor. Hep söylüyorum, FİSKOBİRLİK bir yerden gömü bulmadı. Dolayısıyla ticari faaliyetlerle bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Bu elde ettiği değerle fındık sektöründe aslında olabilecek en iyi işi yapıyor. 100 üzerinden 150 puan verebilirsiniz. Biz bu işi yapıyoruz ama bu işi iyi yapıyor olmamız FİSKOBİRLİK'in potansiyelini başka alanlarda kullanamayacağımız anlamına gelmemeli. Güçlü, kuvvetli, finansman ağını düzeltmiş bir FİSKOBİRLİK hedefimiz. Ancak o zaman üreticiye daha fazla katkı sunabiliriz. Bu sebeple, bu bölgede olabilecek her türlü ürünle ilgili planlamalarımız var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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