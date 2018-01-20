Fiskobirlik Olağan Mali Genel Kurulu

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bu kurumun piyasada belirleyici etki olmasını istiyorsanız, dünyada ve burada ciddi bir aktör olmasını istiyorsanız, net söylüyorum kesinlikle hepimize iş düşüyor." dedi.

Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ salonunda gerçekleşen genel kurulda yaptığı konuşmada, birliğin zorlu süreçlerden geçtiğini, çabaladığını, toparladığını ve şu anda iyi işler yaptığını söyledi.

Geçmişte, "Üreticilere borcu halledelim herhalde rahatlarız." denmesine rağmen sıkıntıların devam ettiğini dile getiren Bayraktar, büyüme çalışmalarının kendine göre sıkıntıları olduğunu belirtti.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in üreticinin her şeyi olduğunu vurgulayarak, "En batık zamanında bile sıkıştığınızda başvurduğunuz yer burası, ama sözlü ama yazılı ama fiili buraya başvuruyorsunuz. Dolayısıyla bu kuruma topluca sahip çıkmak lazım." diye konuştu.

Kendisine, "Neden fındığı yüksek fiyattan almıyorsunuz" sorusunun yöneltildiğini aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"TMO diyelim ki 10 liraya fındığı alıyor, serbest piyasa 8,50 liraya alıyor, biz de 8,50 ve üzeri 9,00 liraya almaya çalışıyoruz. Bölgesel olarak bazen tutturuyoruz, bazen tutturamıyoruz. 'Sen üretici birliği değil misin, bizi korumayacak mısın, niye biraz daha para vermiyorsun' deniliyor. Sizlere soruyorum, 8,50 liraya gidip tüccara fındığı veriyorsunuz da kendi kurumunuza niye 8,50 liraya vermiyorsunuz? Niye benden 9 lira istiyorsunuz? Ben o fındığı 50 kuruş ve üzerinde aldığım zaman aslında hepinizin 'Lütfi sen ne yapıyorsun, sen bu fındığı işleyeceksin, satacaksın, piyasayla rekabet edeceksin, sen bu kurumu batırmak mı istiyorsun' diyerek beni yakamdan tutup silkelemeniz lazım."

Piyasada oluşan fiyatın ticari fiyat olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bana devletten para gelmiyor ki, bu sene gelsin koyayım, seneye gelsin koyayım… Gelmiyor. Ne yapacağım? Aldığım fındığı işleyeceğim, piyasaya satacağım." ifadesinde bulundu.

FİSKOBİRLİK'in el birliğiyle ayağa kalkacağını, başka bir şansın olmadığını vurgulayan Bayraktar, şunları dile getirdi:

"Bu gemi tek başına yürümez. Biz ticaret yaparız onu söyleyeyim, kendi yağımızda kavruluruz, bir kısım yüklerimiz var ama geçmişte kalan, bu kurum sıfırlandığı anda kendi kendini götürecek durumda ama bu kurumun piyasada belirleyici etki olmasını istiyorsanız, dünyada ve burada ciddi bir aktör olmasını istiyorsanız, net söylüyorum kesinlikle hepimize iş düşüyor."

Bayraktar, dünyada fındık sektöründe FİSKOBİRLİK'in çok ciddi bir ismi olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise geçmiş dönemlerde FİSKOBİRLİK yönetiminde çok yanlış politikalar izlendiğini ifade ederek, bu ülkenin, bu bölgenin çok önemli bir değeri, çok önemli bir markası olan birliğin çok ciddi yara aldığını ifade etti.

FİSKOBİRLİK'in adeta bitkisel hayattayken Lütfi Bayraktar ve ekibine bırakıldığını söyleyen Öztürk, "Bugün itibariyle FİSKOBİRLİK ciddi bir mücadele veriyor, ürün çeşitliliğini artırıyor, ayakta kalıyorsa bence bu Lütfi Başkan ve arkadaşlarının başarısını tebrik etmek lazım." diye konuştu.

Öztürk, fiyatla ilgili toplumdaki memnuniyetsizliğin temelinde maliyetlerin yükselmesi olduğunu ifade ederek, "Fındık bahçelerinin yaşlanması, birim alanda verimin düşmesi. Hepsini üst üste koyabiliriz. Özellikle üretici birlikleri, ziraat odaları, tarım il müdürlükleri, hükümet, sivil toplum kuruluşları el ele vererek bir kere bahçelerin gençleştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, verimin artırılmasına mutlaka odaklanmamız lazım." dedi.

Genel kurula Altınordu Belediye Başkanı Engen Tekintaş, ziraat odası başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.