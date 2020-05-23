Fırtına çatıları uçurdu Fırtına çatıları uçurdu Kars'ta saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar çatıları metrelerce uzağa uçurdu.

Fırtına çatıları uçurdu

KARS - Kars'ta saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar çatıları metrelerce uzağa uçurdu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan ve saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar önüne ne geçtiyse söktü attı. Kağızman Kötek Köyü'nde evlerin çatıların uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Kötek Köyü'nde yaklaşık 10 evin çatısı uçarken, çatısı uçan evlerde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA