Fırtına çatıları uçurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fırtına çatıları uçurdu

Fırtına çatıları uçurdu Kars'ta saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar çatıları metrelerce uzağa uçurdu.

23.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:04

Fırtına çatıları uçurdu

KARS - Kars'ta saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar çatıları metrelerce uzağa uçurdu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan ve saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar önüne ne geçtiyse söktü attı. Kağızman Kötek Köyü'nde evlerin çatıların uçtu, elektrik direkleri devrildi.

Kötek Köyü'nde yaklaşık 10 evin çatısı uçarken, çatısı uçan evlerde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Fırtına çatıları uçurdu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti Haber
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Cezaevine Cem olarak giren kişinin yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Gülçin Ergül Ersin Korkut Şahan Gökbakar Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Can Bartu Kenan Sofuoğlu Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Mhp İzmir Kadın Karaçi
Şu an buradasınız: Fırtına çatıları uçurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 10:05:13. #1.14#
title