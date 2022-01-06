Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle 200 gram somun ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa kadar indi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle 200 gram somun ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa kadar indi.

Osmancık'ta 2021 Aralık ayının ilk haftası girdi maliyetlerindeki artışlar sebebiyle 75 kuruşluk artışla 2 lira 25 kuruştan satışa sunulan 200 gram somun ekmek, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle birçok fırında eski tarife olan 1 lira 50 kuruşa geri çekildi. Hatta bazı fırıncılar eski tarifenin bile altında olan 1 lira 25 kuruştan satmaya başladı.

Fırıncılar arasındaki rekabet sonucu 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruş, 1 lira 50 kuruş ve 2 liradan satışa sunulurken yine 2021 Aralık ayında 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan simit, yaşanan yoğun rekabet nedeniyle 50 kuruş indirimle 2 liraya çekildi. - ÇORUM

Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü

Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini aldı

Milli Piyango Özel Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiyeyi kazanan talihli çekini aldı

 Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde bekletilen araçlardan ücret alınmayacak

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde bekletilen araçlardan ücret alınmayacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title