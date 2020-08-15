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Fırıncılar anlaşamadı, ekmeğe zam ertelendi

Eskişehir'de 15 Ağustos tarihi itibarı ile uygulamaya konulacağı açıklanan ekmeğe zam kararı, un fiyatındaki ani artış yüzünden esnaf arasındaki bazı anlaşmazlıklar sebebi ile hayatı geçirilmezken, bugün yapılması planlanan değerlendirme toplantısı sonucunun beklendiği bildirildi.

Fırıncılar anlaşamadı, ekmeğe zam ertelendi
15.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:50

Eskişehir'de 15 Ağustos tarihi itibarı ile uygulamaya konulacağı açıklanan ekmeğe zam kararı, un fiyatındaki ani artış yüzünden esnaf arasındaki bazı anlaşmazlıklar sebebi ile hayatı geçirilmezken, bugün yapılması planlanan değerlendirme toplantısı sonucunun beklendiği bildirildi.

Geçtiğimiz ay sonuna doğru Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclis gündeminde görüşülerek karara bağlanan yeni tarifeye göre 200 gram ağırlığındaki ekmeğe 25 kuruşluk artış yapılacağı duyurulmuştu. Bu kararla, daha önce 1 lira 25 kuruş olan ekmeğin, 15 Ağustos tarihinden itibaren 1 lira 50 kuruştan satılması bekleniyordu. Ancak yüzde 20'lik ekmek zammı kararı daha uygulanmadan un işletmecilerinin yaptığı belirtilen çuval başına 10 liralık fiyat artışı esnaf arasında şaşkınlıkla karşılandı. Bu durum karşısında alınan zam miktarının yetersiz kalacağı yönündeki görüşler sebebi ile anlaşmazlık yaşanınca, bugün beklenen fiyat artışı uygulanmadı. Konu ile ilgili bugün İç Anadolu Fırın İşletmecileri Sendikası ile Eskişehir'de faaliyet gösteren fırıncılar arasında gerçekleşecek olan toplantıdan sonra yeni bir karar alınması bekleniyor.

Bu arada, ismini belirtmek istemeyen bir fırın işletmecisi, konu ile ilgili olarak, "Unda yüzde 80 oranında fiyat artışı olurken, biz fırın işletmecileri olarak ekmeğe sadece yüzde 20 oranında zam yansıtmaya çalıştık. Ancak temmuz ayı sonunda alınan kararla zammın 15 Ağustos tarihinde hayata geçirilmesi planlanırken, bu kararı duyan un işletmecileri bir çuval una hemen 10 lira zam yaptılar. Yani biz zammı uygulamadan bize zam geldi. Bu durum sebebi ile ekmek fiyat artışının bize hiçbir katkısı olmayacaktı. Bazı fırıncılar getirilen zam oranından memnun olamadı ve diğerleri ile anlaşamadı. Dolayısı ile bugün, yani 15 Ağustos yapılacağı duyurulan zammı gerçekleştiremedik. Bugün konu ile ilgili toplantımız var. Bu toplantıdan sonra zam oranını değiştirmeden ne zaman ve nasıl uygulayabileceğimiz hakkında duyuru yapılacak. Biz fırıncılar olarak vatandaşlara en az zam yaparak hizmet vermeye çalışacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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