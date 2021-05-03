Fırat EDAŞ, "tam kapanma" sürecinde kesintisiz hizmet veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırat EDAŞ, "tam kapanma" sürecinde kesintisiz hizmet veriyor

Fırat EDAŞ, 'tam kapanma' sürecinde kesintisiz hizmet veriyor
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de uygulanan "tam kapanma" boyunca görev bölgesinde enerji arzı sürekliliğini en iyi şekilde sağlamak için tüm bakım çalışmalarını tamamladı.

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'de uygulanan "tam kapanma" boyunca görev bölgesinde enerji arzı sürekliliğini en iyi şekilde sağlamak için tüm bakım çalışmalarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki 1 milyon müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren Fırat EDAŞ, 17 günlük tam kapanma süresince kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti noktasında gerekli tüm tedbirleri aldı.

Bu kapsamda hizmet bölgesindeki şebekelerde bakım onarımları tamamlayan şirket, önem ve gereklilik arz etmediği sürece yatırım ve bakım onarım çalışması dahilinde yapılan planlı kesintileri erteledi.

Ayrıca uzaktan izleme ve kontrol merkezinden şebekelerindeki enerji sürekliliğinin anlık izleneceğini bildiren Fırat EDAŞ, böylece bayram süresindeki olası arıza durumlarında oluşturulan nöbetçi ekiplerle arızalara zamanında müdahale edebilecek.

Şirket, 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi'nin yanı sıra Fırat EDAŞ mobil uygulamasıyla müşterilerine hizmet verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Eda Ece Hülya Avşar Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fırat EDAŞ, "tam kapanma" sürecinde kesintisiz hizmet veriyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 13:28:27. #1.16#

title