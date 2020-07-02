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Fındıkta '18 lira' tepkisi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, "Fındık fiyatlarındaki istikrarsızlık sorgulanmalıdır" dedi.

Fındıkta '18 lira' tepkisi
02.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:51

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, "Fındık fiyatlarındaki istikrarsızlık sorgulanmalıdır" dedi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, fındığın Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 8 milyon insanın geçim kaynağı olduğunu, aynı zamanda bölgedeki ticari piyasanın ve sosyoekonomik dengelerin belirleyici unsuru olduğunu hatırlattı.

Fındık ihracatından her yıl 2 milyar doları aşkın döviz girdisi sağlandığına dikkat çeken Şahin, ancak hasat zamanı yaklaştıkça fındık fiyatının düşmesi için piyasaya manipülasyon ve olumsuz projelerin devreye sokulduğuna dikkat çekti.

"Fiyatın bir anda 24 liradan 18 liraya inmesi sorgulanmalıdır"

10 gün önce fındık fiyatının serbest piyasada 24 lira iken bir anda 18 liraya düşürülmesine anlam veremediklerini belirten Şahin, sert konuştu: "Mayıs ayı başlarında Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile 24 liradan fındık almak için uğraşan tüccar ve sanayicilere, 20 bin ton fındığa karşılık 400 bin ton teklif veren tekelci firmalara sormak gerekiyor. Fındık hasat mevsimi yaklaşırken üreticiden alınan fındık fiyatları neden 18 liraya düştü? Fındık taban fiyatının açıklanacağı bugünlerde söz konusu düşüşün spekülatif bir fiyat olduğu görülmekle beraber şu anda depoların stoklarında fındık bulunmamaktadır. TMO'ya 400 bin ton fındık bedelinin yüzde 25'ini yatıran ve kendi aralarında fındığı almak için kavga eden tüccar ve sanayiciler, üreticinin fındığına gelince fındık fiyatlarının niçin 18 liraya indirdiler, bunun sorgulanması gerekir" diye konuştu.

"Dünyada fiyat yükselirken Türkiye'de neden düşürülmeye çalışılıyor?"

Başkan Şahin, şunları söyledi:

"Biz fındığımızı sanayi ürünü olarak satmak istiyoruz, sadece Avrupa'da 1-2 firmayla çalışmak değil, çok alıcılı bir piyasa oluşturmak istiyoruz. Batıya olduğu kadar, Doğu ve Uzak Doğudaki ülkelere, örneğin; Hindistan, Çin, Japonya ve Türki cumhuriyetlerine dönmek zorundayız. İhracatımızın bundan sonra üçte birini bu ülkelere yaparsak, fındık fiyatları üreticinin beklediği 5-6 dolar seviyelerine çıkacaktır. Zaten dünyada kavrulmuş fındık fiyatları 250-300 lira arasında satılmaktadır. Bu da kabuklu fındığın 6 dolar seviyelerinde olduğunu göstermektedir. Örnek verecek olursak son ihracat rakamımızın kentalı 810 dolar seviyelerinde iken kabuklu fındık satış fiyatlarımız ise yaklaşık 28 liraya denk gelmektedir. Buna rağmen, Türkiye piyasasındaki fındık fiyatlarının neden 18 lira olduğu sorgulanmalıdır. Bu oyunu bozmak için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurumlardan destek beklemekteyiz. Çünkü 8 milyon vatandaşımızın geçim kaynağı olan fındığın, ülkemize 2 milyar dolar değil, 8 -10 milyar dolar gelir getirmesini istemekteyiz." - ORDU

Kaynak: İHA

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