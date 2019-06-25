Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için kura çekimi yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Köyler Arası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası' için kura çekimleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında düzenlenen ve bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan 'Köyler Arası Geleneksel Fındıkpınarı Futbol Turnuvası', bu sene şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut anısına yapılacak. Turnuva için kura çekimi Macit Özcan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesi, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen müsabakalara bu yıl 28 takım katılacak. Turnuva 7 takımlı 4 gruptan oluşurken, 2018 yılında yarı finalist ve finalist olan Kuyuluk, Uzunkaş, Zeybekler ve Çavak takımları seribaşı olarak yer alacak.

İlk karşılaşma 29 Haziran'da

29 Haziran'da ilk müsabakanın gerçekleşeceği turnuvanın çeyrek finali 17-18 Ağustos'ta, yarı finali 24-25 Ağustos'ta, final karşılaşması ise 1 Eylül'de yapılacak. Turnuva sonunda düzenlenen tören ile kazanan takımlar ödüllendirilecek. Birinci olan takıma 2 tam altın, ikinci olan takıma 1 tam 1 yarım altın, üçüncü olan takıma ise 1 tam altın verilecek. Ayrıca turnuva sonunda hakem kurulu tarafından belirlenecek olan en iyi kaleciye kaleci eldiveni, gol kralına krampon, en iyi kenar yöneticisine eşofman takımı ve en centilmen takıma ise centilmenlik kupası verilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA