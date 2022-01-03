Fındık üreticilerine 'kışlık bakım' uyarısı

ORDU (İHA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta verimi arttırmak için yapılan kışlık bakımların önemine değinerek, "Üreticilerimiz artık az alandan çok fındık alabilmek adına bilinçli bir şekilde bakımlarını yapıyor" dedi.

Ordu'da 1 Ağustos tarihinde başlanan fındık hasat sezonu sonrası üreticiler, bahçe bakımlarına devam ediyor. Özellikle kış aylarında yapılması gereken fındık ocakları ve dal bakımları hem kaliteyi, hem de rekolteyi olumlu yönde etkiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin kışlık bakımlarını yapmak için özellikle ekim, kasım ve aralık aylarında başladıklarını ve ocak aylarında da bakıma devam ettiğini belirtti. Soydan, "Fındık hasadından sonra verimden düşen fındık dallarının kesilmesi, kuruyan dalların kesilmesi, dallarda uç budamasının yapılması, fındık ocaklarında dip sürgünlerinin yapılması gibi bakımlar önemlidir. Özellikle de kireçleme yapılması için kasım ve aralık ayları önemlidir. Ocakların bu aylarda diplerin kazılarak havalandırılması verim açısından çok önemli" diye konuştu.

"Kışlık gübrelerin bu aylarda atılması gerekiyor"

Üreticilerin bu aylarda kışlık gübreleri atmaları gerektiğine değinen Soydan, "Üreticilerimiz fındıklarını harmanlardan kaldırdıktan sonra bir fiil kışlık bakımları ile beraber bahar aylarına fındığın daha güçlü geçmesi ve dalların güçlenmesi için bu aylar oldukça önemli. Üreticilerimizin büyük kısmı bu bakımlarını yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Biz de ziraat odaları olarak bu bakımların yapılmasında üreticilerimize bilgilendirmelerde bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Üreticilerimiz artık fındıkta bilinçli bakım yapma peşinde"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, özellikle fındık üreticilerinin artık az alandan çok verim almak için bakımları önemsediklerini belirterek, "Üreticilerimiz artık fındıkta bilinçli bir bakım yapma peşinde çünkü artık az alandan çok fındık almak ve dekar başında düşen verimi arttırmak istiyoruz. Bu sayede maliyetlerimiz de aşağı düşecektir ve ekonomiye olumlu yönde yansıyacaktır. Üreticilerimiz de artık bilinçli olarak bakımlarını önemsiyor. Bu bakımlar fındıkta kaliteyi arttırarak verimi yükseltiyor, bu da üreticinin daha fazla kazanmasını sağlıyor" şeklinde konuştu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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