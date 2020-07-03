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Fındık fiyatında büyük düşüş

Ordu'da serbest piyasada 10 gün önce 24 liradan işlem gören fındık fiyatı 18 liraya geriledi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasından (OTSO) tepki geldi.

Fındık fiyatında büyük düşüş
03.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:17

Ordu'da serbest piyasada 10 gün önce 24 liradan işlem gören fındık fiyatı 18 liraya geriledi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasından (OTSO) tepki geldi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, fındık fiyatlarındaki istikrarsızlığın sorgulanması gerektiğini söyledi. Şahin, fındığın Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 8 milyon insanın dolaylı olarak geçim kaynağı olduğunu, aynı zamanda bölgedeki ticari piyasanın ve sosyoekonomik dengelerin belirleyici unsuru olduğunu hatırlattı. Şahin, fındıkta yeni pazarlar oluşturulması gerektiğini ifade ederek, üreticiden alınacak olan fındığın fiyatındaki düşüşün sorgulanması gerektiğini anlattı.

"Şu an 5 doların altında fındık fiyatı yok"

Fındık ihracatından her yıl yaklaşık 2 milyar doları aşkın döviz girdisi olduğunu hatırlatan ve fındık pazarında çok alıcılı bir piyasa oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Şahin, "Fındık ile oynayan 8 milyon kişini ekmeği ile oynamış olur. Cumhurbaşkanımız geçen yıl olaya el atarak, TMO alımlara erken başladı ve fındığımız serbest piyasada 24 TL'ye kadar yükseldi. Ancak fındık sezonunda yine 16 lira civarında kaldı. Son olarak yurt dışına kabuklu olarak ihracat rakamları hesaplandığında 28 liraya denk geliyor. Şu anda 5 doların altında fındık fiyatı yok, fındıkta tek alıcılı bir piyasa var. Avrupa'da bir iki tane fındık fiyatlarını kontrol edebiliyor. Hem ihracatçı hem de ihracatçı konumunda. Biz tek alıcı bir piyasada satış yaparsak bu böyle olacak. Görünüşte 120 ülkeye ihracat yaptığımız görülüyor ama çok cüzi rakamlarda. Öncelikli olarak bizim fındıkta çok alıcılı bir piyasa oluşturmamız lazım. Hindistan, Çin, Japonya, Türki Cumhuriyetlere dönelim" dedi.

"Fındığı çuvalda değil, entegre ürünü olarak satalım"

"Fındık çikolata sanayinin en önemli ham maddesi" diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, "Sürekli olarak İtalya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya neden fındık satalım? Biraz da farklı ülkelere satalım. Son 3 yıldır ihracat rakamları doğuda biraz arttı ama bu yeterli değil. Biz fındığı hep doğal satıyoruz, niye çikolata ve endüstri ürünü olarak satmıyoruz? Artık çuvalda değil, çikolata kutusunda ve entegre ürünü olarak satmak istiyoruz. Biz fındıktan 2 milyar dolar döviz kazanıyoruz ama bu yetersiz. 3-5 yıl içinde yapılan ihracat ile 10 milyar dolar kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"TMO'dan 24 liraya fındık alanlar neden üreticiden almıyor?"

TMO'nun elinde olan fındığı almak için tüccarların 24 lira fiyat verebildiğini ancak üreticide bu fiyatların yansıtılmadığını ifade eden Şahin, "Neden üreticimizden bu şekilde alınmıyor? Benim üreticim para kazanırsa bütün ticaret sektörü para kazanacak. TMO'dan 24 liradan fındık satın alabilmek için 400 milyon kilogram fındık bedelinin yüzde 25'ini yatıran alıcının, üreticinin fındığını neden 24 liradan almadığını sormak istiyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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