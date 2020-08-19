HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Fındığını kurutmak için bazı üreticiler sahil yolunu bazıları ise Bayburt'u mesken tuttu

Fındığını kurutmak için bazı üreticiler sahil yolunu bazıları ise Bayburt'u mesken tuttu Fındık hasadının ardından üreticiler fındıklarını sahil yolundaki metrelerce uzunluktaki kaldırımlara sererek kuruturken, fındığını çabuk kurutmak isteyenler ise 100 km uzaklıktaki Bayburt'u tercih...

19.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:38

Fındığını kurutmak için bazı üreticiler sahil yolunu bazıları ise Bayburt'u mesken tuttu

Fındık hasadının ardından üreticiler fındıklarını sahil yolundaki metrelerce uzunluktaki kaldırımlara sererek kuruturken, fındığını çabuk kurutmak isteyenler ise 100 km uzaklıktaki Bayburt'u tercih ediyor

TRABZON - Karadeniz'de fındık hasadı sürerken Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlara sererek kurutmayı tercih ediyor. Güneşli gün sayısının az olması nedeniyle ise bazı fındık üreticiler ise fındığını 100 km uzaklıktaki Bayburt'un Arpalı beldesine götürerek kurutuyor.

Fındık bahçesinde çuvalla doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler. Üreticiler, fındığın toplamasının ve kurutmasının çok zahmetli iş olduğu belirterek havaların bugünlerde bulutlu olmasının kurutma işlemini olumsuz etkilediğini söylediler. Fındığın kurutmak için en uygun yerin sahildeki kaldırımlar olduğunu belirten vatandaşlar, güneş çıkması için dua ettiklerini ifade ettiler.

İstanbul'dan fındığını toplamak için memleketi Trabzon'a geldiğini belirten Yakup Çakır, "İstanbul'da oturuyorum, fındık için geldim. Korona virüsü dolayısıyla gelmemiz çok zor oldu. Havalar bu sıralar bulutlu, güneş pek az. Köylerde havalar yağmurlu. Sahil daha sıcak olduğu için burada kurutup en kısa sürede satıp geri döneceğiz" dedi.

Fındık toplamak için Bursa'dan memleketi Trabzon'a gelen Mustafa Özbakır ise "Fındığımızı kurutmaya çalışıyoruz. Bursa'da kalıyorum. Yazları Trabzon'a gelip fındığımızı topluyoruz. Hava problemli, köylerde pek güneş yok. Burada da pek güneş yok, bakalım ne yapacağız. Sahildeki kaldırımlar fındığı kurutmak için ideal yer. Geceleyin de fındığımızı bekliyoruz. Eskiden köylere serer kuruturduk. Bu sene ne hikmetse güneş pek olmadı" diye konuştu.

Üreticilerden Hakkı Kalmuk ise fındığa verilen fiyattan son derece memnun olduğunu belirterek,"Fındığımızı topladık. Sahilde kolay kurur diye getirip serdik, kurumasını bekliyoruz. Bahçede toplamayla burada kurutmanın zorlukları farklı. Burada çalınma stresi var. Fındık fiyatını on numara buldum, çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin. Havalar bu sıralar kapalı, inşallah önümüzdeki günlerde güneş daha etkili olacak diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzon'da havaların yağmurlu ve bulutlu gitmesi ise bazı fındık üreticilerini farklı arayışlara sevk etti. Sürmene ilçesinden Yusuf Köksal ve Aziz Altuntaş fındıkları kurutmak için 100 km uzaklıktaki Bayburt'un Arpalı beldesine götürdü. Köksal ve Altuntaş, Trabzon'un sürekli bulutlu ve yağmurlu olduğunu belirterek fındığı kurutmak için böyle bir yola başvurduklarını söylediler.

Fındığını kurutmak için bazı üreticiler sahil yolunu bazıları ise Bayburt'u mesken tuttu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Ekonomi
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor Ekonomi
Elazığ'ın domatesi kurutulup dünyaya satılıyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi Dünya
Almanya aşı çalışmasına ilişkin 2021 yılını gösterdi
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 30 oldu
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Nihat Doğan İrem Derici Selami Şahin
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Çocuk Karar Bursa Rusya
Şu an buradasınız: Fındığını kurutmak için bazı üreticiler sahil yolunu bazıları ise Bayburt'u mesken tuttu - Bayburt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 11:38:18. #1.14#
title