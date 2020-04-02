Finansal kesim dışı firmaların net döviz pozisyonu açığı ocakta azaldı Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı 2020 ocakta bir önceki aya göre 4 milyar 160 milyon dolar azalarak 175 milyar 236 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı 2020 ocakta bir önceki aya göre 4 milyar 160 milyon dolar azalarak 175 milyar 236 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 ocak dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; ocak 2020 dönemine ait finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri tablosu değerlendirildiğinde; aralık 2019 verilerine göre varlıklar 746 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 414 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 175 milyar 236 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Aralık 2019 dönemine göre 4 milyar 160 milyon dolar azaldı.

Ocak 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 130 milyon dolar azalırken, yurtiçi bankalardaki mevduat ve yurtdışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 672 milyon dolar ve 57 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 746 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre ithalat borçları 286 milyon dolar artarken, yurtiçinden sağlanan nakdi krediler ile yurtdışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 896 milyon dolar ve 804 milyon dolar azaldı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 414 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; ocak 2020 döneminde yurtiçinden sağlanan kısa vadeli krediler aralık 2019 dönemine göre 730 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 2 milyar 166 milyon dolar azaldı. Yurtdışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 573 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 92 milyon dolar azaldı.

Ocak 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 105 milyar 879 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 99 milyar 461 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 6 milyar 418 milyon dolar gerçekleşerek aralık 2019 dönemine göre 846 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA