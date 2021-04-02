Final Fantasy XIV PS5 açık betası için tarih belli oldu! Açık betaya nasıl katılırım?
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Final Fantasy XIV PS5 açık betası için tarih belli oldu! Açık betaya nasıl katılırım?

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Final Fantasy XIV PS5 açık betası için tarih belli oldu! Açık betaya nasıl katılırım?

Final Fantasy XIV PS5 açık betaya nasıl katılırımı? Final Fantasy XIV PS5 açık beta ne zaman başlıyor? sorularının yanıtlar cevap buldu. Square Enix, çevrimiçi MMORPG oyunu Final Fantasy XIV PlayStation 5 sürümü için açık beta testinin 13 Nisan'da 5.5 yamasıyla birlikte başlayacağını duyurdu.

Şu anda güncel olarak PlayStation 5 sürümünü oynayan kullanıcılar, açık beta sırasında mevcut karakterlerini ve oyun verilerini kullanabilecekler. Açık beta testinin bitiminin hemen ardından oyun resmi olarak kullanıma açılacak.

Ayrıca, Final Fantasy XIV PlayStation 5 versiyonunda oyunculara gerçek 4k çözünürlük, büyük ölçüde artırılmış kare hızı, dokunsal geri bildirim, 3D ses ve hızlı yükleme süresi sunacak.

FINAL FANTASY XIV AÇIK BETASINA NASIL KATILIRIM?

PlayStation 4 Physical Edition Kullanıcıları

1. PlayStation 5'inizde, PlayStation 4 sürümünü oynamak için kullandığınız PlayStation Network hesabıyla oturum açın.

2. PlayStation 5'inizde PlayStation Store'u ziyaret edin ve Final Fantasy XIVmağaza sayfasına gidin.

3. İndirmeye devam etmek için mağaza sayfasında […] düğmesine basın ve " Final Fantasy XIV PS5 Yükseltme Sürümü (Beta Sürümü)" öğesini seçin . Bu indirme sürümünü kullanırken bir oyun diski gerekli değildir.

4. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, PlayStation 5 sürümünü başlatmak Final Fantasy XIV den Final Fantasy XIV Oyun ekranının.

* PlayStation 4 sürümünde olduğu gibi aynı oyun içeriğine erişebileceksiniz.

* Oynamak için oyun süresi gereklidir ve Final Fantasy XIV : Mog Station aracılığıyla eklenebilir

Uygun bir PlayStation 4 oyununu dijital PlayStation 5 sürümüne yükseltme hakkında genel bilgiler için lütfen resmi PlayStation web sitesindeki destek sayfasını ziyaret edin.

PlayStation 4 Dijital İndirme Kullanıcıları

Şu anda dijital indirme sürümünü oynayan kullanıcılar, önce PlayStation Store'u ziyaret etmeden doğrudan PlayStation 5 sürümüne yükseltme yapabilecekler.

5. PlayStation 5'inizde, PlayStation®4 sürümünü oynamak için kullandığınız PlayStation Network hesabıyla oturum açın.

6. Oyun Kitaplığı menüsünden " Final Fantasy XIV " öğesini seçin.

7. Oyun ekranının sağ tarafındaki "PS5 Yükseltme Sürümü (Beta Sürümü)" simgesini seçin.

8. İndirmeye devam etmek için mağaza sayfasında […] düğmesine basın ve " Final Fantasy XIV PS5 Yükseltme Sürümü (Beta Sürümü)" öğesini seçin .

9. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, PlayStation 5 sürümünü başlatmak Final Fantasy XIV den Final Fantasy XIV Oyun ekranının.

* PlayStation 4 sürümünde olduğu gibi aynı oyun içeriğine erişebileceksiniz.

* Oynamak için oyun süresi gereklidir ve Final Fantasy XIV : Mog Station aracılığıyla eklenebilir

Uygun bir PlayStation 4 oyununu dijital PlayStation 5 sürümüne yükseltme hakkında genel bilgiler için lütfen resmi PlayStation web sitesindeki destek sayfasını ziyaret edin.

Final Fantasy XIV'de Yeni Olan PlayStation 5 Kullanıcıları

10. PlayStation 5'inizde PlayStation Store'u ziyaret edin ve Final Fantasy XIV mağaza sayfasına gidin.

11. Mağaza sayfasında […] düğmesine basın ve Ücretsiz Deneme istemcisini indirmek için " Final Fantasy XIV Ücretsiz Deneme Sürümünü seçin .

12. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, PlayStation 5 sürümünü başlatmak Final Fantasy XIV den Final Fantasy XIV Oyun ekranının.

* Ücretsiz deneme hesaplarında bulunan oyun içeriğini oynayabileceksiniz.

PlayStation 5 Sürümü için Resmi Hizmetin Başlaması

PlayStation 5 sürümü için resmi hizmetin başlama zamanlaması, açık beta testinin ilerlemesine göre belirlenecek ve testin bitiminden hemen sonra başlayacaktır. Betadan alınan tüm oyun verileri oyunun tam sürümüne aktarılacak ve PlayStation 5 sürümünün yeniden indirilmesi gerekmeyecek.

PlayStation 5 sürümü için resmi hizmetin başlangıcı Lodestone'da duyurulacak. Ek olarak, açık beta testinin sonunda bir bakım yapılması durumunda, bakım programı ayrıca duyurulacaktır.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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