Filyos Endüstri Bölgesi'nde TPAO'ya yatırım yeri tahsis edildi - Haberler Ekonomi
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Filyos Endüstri Bölgesi'nde TPAO'ya yatırım yeri tahsis edildi

Filyos Endüstri Bölgesi'nde TPAO'ya yatırım yeri tahsis edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Filyos beldesindeki Filyos Endüstri Bölgesi'nde bazı alanların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Filyos beldesindeki Filyos Endüstri Bölgesi'nde bazı alanların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Filyos Endüstri Bölgesi'nin sınırlarının değiştirilmesi ile bazı alanların Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine karar verildi. Karar doğrultusunda Filyos Endüstri Bölgesinin sınırları değiştirildi. Haritada belirlenen alan TPAO'ya münferit yatırım yeri olarak tahsis edildi. Yatırımcı tarafından Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/C maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar da sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

Karadeniz'de açıklanan 540 milyar metreküp doğalgaz rezervinin 170 kilometrelik mesafedeki deniz tabanından Filyos'a ulaştırılması burada kurulacak olan işleme tesisi ile ana dağıtım hattına bağlanması planlanıyor. - ZONGULDAK

Filyos Endüstri Bölgesi'nde TPAO'ya yatırım yeri tahsis edildi

Filyos Endüstri Bölgesi'nde TPAO'ya yatırım yeri tahsis edildi

Filyos Endüstri Bölgesi'nde TPAO'ya yatırım yeri tahsis edildi

Filyos Endüstri Bölgesi'nde TPAO'ya yatırım yeri tahsis edildi

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