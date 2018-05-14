Filistin, İsrail'in Saldırıları Sonrası BMGK'ya Acil Toplantı Çağrısı Yaptı

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistinlilere yönelik "korkunç saldırıların" ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu.

30 MART'TAN BU YANA 100'E YAKIN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Mansur, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mart'tan bu yana İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 11 binden fazla kişinin yaralandığını söyledi.

FİLİSTİN SORUMLUSU BMGK'YA MEKTUP GÖNDERDİ

İsrail'in, Gazze'de barışçıl gösteri düzenleyen Filistin halkına saldırısını "en güçlü şekilde" kınayan Mansur, İsrail'e bu saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

Filistin halkı için uluslararası koruma talebinde bulunan Mansur, BMGK'ye Gazze'deki "korkunç katliama" dikkati çekmek için mektup gönderdiklerini ve BMGK Başkanı ile de görüşeceklerini söyledi.

ABD, ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYDI

Mansur, Gazze'de katliam yaşanırken ABD'nin tek taraflı ve uluslararası hukuku ihlal ederek Kudüs'te büyükelçilik açmasının iki halk arasındaki "nefret atmosferini" de derinleştireceğini kaydetti.

FİLİSTİN'DEN BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Gazze'de yaşananların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ve BMGK'nin görevinin barış ve güvenliği tesis etmesi olduğunu hatırlatan Mansur, "İsrail'in Gazze'deki katliamına" son vermek için BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptı.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ GÖSTERİLERDE 52 FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.

"GÖSTERİLERE SON VERMEYECEĞİZ!"

İşte Mahmud Abbas'ın konuyla ilgili sözleri:

Bu topraklar bizimdir. Bizim atalarımızın topraklarıdır. Halkımız hiçbir şekilde barışçıl gösterilerden vazgeçmeyecektir. Hiçbir şekilde bu barışçıl gösterilerimizi sona erdirmeyeceğiz. Bu hareketle ABD kendisini siyasi sürecin dışına itmişti. ABD Ortadoğu'daki barış sürecinin artık arabulucusu değildir. ABD'nin aarabuluculuğunu kesinlikle kabul etmiyoruz.

TÜRKİYE VE DÜNYADAN ABD VE İSRAİL'E SERT TEPKİ GELDİ

Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının ardından Avrupa Birliği, İran ve Arap dünyasından tepki sesleri yükseldi.

Türkiye'den de Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada İsrail'in saldırısı ve ABD'nin Büyükelçiliği taşıması sert bir dille kınandı.

"BU KARARI YOK HÜKMÜNDE SAYIYORUZ!"

Başbakan Binali Yıldırım ise konuyla ilgili Ankara'da yaptığı açıklamada, "ABD malesef, sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz." ifadelerini kullandı.