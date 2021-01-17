Filistin'de Halk Cephesi, ulusal diyalog öncesinde seçim kararının doğru olmadığını açıkladı
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Filistin'de Halk Cephesi, ulusal diyalog öncesinde seçim kararının doğru olmadığını açıkladı

17.01.2021 01:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 01:44
Filistin'de Halk Cephesi, ulusal diyalog öncesinde seçim kararının doğru olmadığını açıkladı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ulusal diyalog öncesinde genel seçim kararının doğru olmadığını bildirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ulusal diyalog öncesinde genel seçim kararının doğru olmadığını bildirdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal diyalog önündeki seçim kararı, bölünmenin sona erdirilmesi için bir garanti oluşturmuyor. Ulusal çıkarlar, çeşitli siyasi ve örgütsel konuları, ulusal ortaklık kurallarını ele almak için ulusal diyaloğa öncelik verilmesini gerektirir." ifadelerine yer verildi.

Halk Cephesi olarak da tanınan sol eğilimli hareket, 1967'de kuruldu ve Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında ikinci büyük fraksiyon olarak İsrail işgaline karşı mücadelenin silahlı olması temelindeki düşüncesine hala sıkı bağlılığıyla biliniyor. En son 2006 seçimlerine katılan Halk Cephesi, 3 sandalye elde etmişti.

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmış, Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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