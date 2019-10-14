Filipinler Emniyet Genel Müdürü istifa etti

14.10.2019 11:46

Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, 2013'te ele geçirdikleri uyuşturucunun bir kısmını sattıkları ileri sürülen polislere dava açılmasına engel olduğu iddialarının ardından istifa etti.

Albayalde, senato sorgusunda, 2013'te Pampanga Emniyet Müdürü olduğu sırada, ele geçirdikleri yüksek miktardaki uyuşturucuyu sattıkları iddia edilen polisler hakkında dava açılmasına müdahale etmekle suçlanması nedeniyle istifasını sundu.

Emniyet Müdürlüğündeki bayrak töreninde açıklama yapan Albayalde, istifasının İçişleri Bakanı Eduardo Ano tarafından hafta sonu kabul edildiğini belirtti. Söz konusu yolsuzluk iddialarında herhangi bir suçu olmadığını vurgulayan Albayalde, törendeki polislere "Bu zorluklar moralinizi bozmasın ya da sizi yolunuzdan alıkoymasın." dedi.

İddiaların odağındaki polislerin savcıların soruşturması sonucunda suçlamalardan aklandığını vurgulayan Albayalde, 8 Kasım'da emekli olacaktı.

Pampanga'da 2013'te 13 polis, yaptıkları bir baskında yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirmişti. Söz konusu polisler hakkında, ortaya çıkardıkları uyuşturucunun aslında ele geçirdiklerinden daha az olduğu, geri kalanını gizleyip sattıklarına dair iddialar ortaya çıkmıştı.

Ayrıca polislerin Çinli bir uyuşturucu baronunu rüşvet karşılığında serbest bıraktığı ve ele geçirdikleri uyuşturucunun sahibi olarak başka bir kişiyi gözaltına aldıkları da iddialar arasındaydı.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini açıklamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

Kaynak: AA