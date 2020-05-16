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Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, yarıda kalan sezon, şampiyonluk ve bordo-mavili ekipteki geleceği hakkında konuştu. Ligin bitirilip şampiyon ilan edilmelerinin güzel olacağını söyleyen Novak, yeni sözleşme görüşmelerinin koronavirüs nedeniyle durduğunu söyledi.

Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
16.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:33

Trabzonspor'un 29 yaşındaki sol beki Filip Novak, ülkesinde geniş bir röportaj verdi ve koronavirüs salgınında yaşadıklarını anlatırken, ligin geleceği ile ilgili de fikrini anlattı.

İşte Novak'ın açıklamaları;

İdmanlara geri çağırdıklarında çok sevindim. Bir şeyler eksikti, bazı kısıtlamalar da vardı ancak yine de heyecanlandım. 8 kişilik gruplarla idman yaptık ve daha çok koştuk, temas etmedik. Daha sonra kimlerin hazır olduğunu görmek için fiziksel testlere girdim.

"KENDİ İÇGÜDÜLERİMİ DİNLEDİM"

Kulüp her oyuncu için farklı idman programları hazırladı. İlk 2 hafta boyunca idman planını konuştuk. Daha sonra bir spor hocası ya da kız arkadaşımla koşulara başladım. Ancak 2 hafta geçtikten sonra devam edip etmeyeceğimi belli değildi, ben her ihtimale karşı kendimi hazır tuttum. Lig tekrar başlarsa, yaz aylarında dinlenmek için zamanımız olmayacağını da düşündüm ve bir gün idman yaparken, ertesi gün vücudumu dinlendirdim. Kendi içgüdülerimi dinledim.

"SADECE BEN SALONA GİDEBİLİYORDUM"

Kız arkadaşımla birlikte, antrenörün doğrudan spor salonuna gittiği bir yerde yaşıyorum. Anahtarı aldım, sadece ben spor salonuna erişebiliyordum. Daha uzun zamanlı idman yapmam gerektiğinde antrenman sahasına gittim. Oyuncuların birçoğu tesislerde çalıştı, birbirimizle temasa geçmedik.

"40 DERECEDE NASIL OYNAYACAĞIZ?"

Evde 2 kilogram aldık. Kız arkadaşım güzel yemek yapıyor ve ben de çok seviyorum. Yeniden idman yapınca eski halime döndüm, çok çabuk kilo veriyorum. Ancak en az 1 ay idmana ihtiyacım var. 12 Haziran'da ligler başlayacak, formatı belli olacak ancak Antalya ya da İstanbul'da Temmuz ayında 40 derecede nasıl oynayacağız, bunu düşünemiyorum.

"ŞAMPİYON İLAN EDİLMEMİZ GÜZEL OLUR"

Ligin şu anda bitirilip, bizim şampiyon ilan edilmemiz güzel olur. Şampiyonlar Ligi bileti alırız, bu tüm takım için bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olur. Sezon öncesi hedefimiz Avrupa Kupaları'na katılmaktı, İstanbul takımları iyi durumda değil, bu yüzden onlar da sezonun ne olursa olsun bitirilmesini isteyecekler. Federasyonun son kararını beklemek zorundayız.

"PRİM ALMAYACAĞIZ"

Yerli oyuncular maaşlarından yüzde 20 kesintiye gitti, yabancı oyuncular ise primleri almayacak, ligle ilgili ödüllerden yararlanamayacak. Eğer lig başlarsa, daha farklı bir anlaşma yapılacak.

"SÖZLEŞME UZATACAKTIM"

Koronavirüs arası öncesinde menajerlik şirketin ve ben sözleşmeyi uzatmak için anlaşmaya yakındık. Görüşmeler şu anda durdu. Ben Türkiye'de gerçekten mutluyum, bu bir sır değil ancak ne olacağını göreceğiz.

Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Haber Yorumları (1)
...: Allahta seni güldürsün emi...
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