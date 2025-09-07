Filenin Sultanları Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

Yarı finalde Japonya karşısında üstün bir performans ortaya koyan millilerimiz sahadan galip ayrılarak finale adını yazdırdı. Böylece Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline yükselerek unutulmaz bir başarıya imza attı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği final mücadelesinde İtalya ile kozlarını paylaşacak olan Filenin Sultanları'nın maçı hangi kanalda ekranlara gelecek sorusu merak konusu oldu.

TARİHİ ZAFER: FİNALDEYİZ

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türk antrenör Ferhat Akbaş'ın yönettiği Japonya'yı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da başlayan mücadele, millilerimizin tarihi galibiyetiyle tamamlandı.

Karşılaşmanın başında skor başa baş ilerledi ve 6-6'ya kadar eşitlik bozulmadı. Sonrasında üst üste sayılar bulan Japonya 8-6 öne geçti. Millilerimiz 10-10'da yeniden dengeyi yakalasa da, savunmada etkili olan Japonya farkı açarak ilk seti 25-16 aldı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete hızlı başlayan Filenin Sultanları kısa sürede farkı açtı. Vargas ve kaptan Eda Erdem'in sayılarıyla kontrolü eline alan millilerimiz blok üstünlüğünü de sahaya yansıtarak seti 25-17 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette Melissa Vargas ve Eda Erdem yine ön plana çıktı. Türkiye 4-7'lik skorla öne geçti ve avantajını set boyunca korudu. Güçlü savunmasıyla rakibine fırsat vermeyen milliler seti 25-18 kazanarak 2-1 üstünlük sağladı.

Dördüncü sette oyun başa baş geçti. 6-6 ve 14-14'te eşitlik bozulmadı. Japonya farkı açmak istese de Türkiye kritik anlarda servisleriyle oyunda kaldı. 24-24'te yakalanan denge sonrası kıran kırana ralliler oynandı. Millilerimiz seti 27-25, maçı ise 3-1 kazanarak finale yükseldi.

Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Finalde rakibimiz, yarı finalde Brezilya'yı eleyen İtalya oldu.

TÜRKİYE - İTALYA FİNAL MAÇI TARİHİ

Dev final 7 Eylül Pazar günü Bangkok'taki Indoor Huamark Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 15:30 olarak belirlendi.

FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasındaki büyük final TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz izlenebilecek.