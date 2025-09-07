Filenin Sultanları Türkiye İtalya voleybol final maçı CANLI izle!

Turnuvanın yarı final ayağında Japonya ile kozlarını paylaşan millilerimiz sahadan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı. Böylece Türkiye, voleybol tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finaline çıkarak unutulmaz bir başarıya daha imza atmış oldu.

FİNALE NASIL YÜKSELDİK?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşma 6 Eylül Cumartesi günü saat 11:30'da başladı ve tarihi bir zaferle sona erdi.

Mücadelenin başında skor dengeli ilerledi ve 6-6'ya kadar karşılıklı sayılarla geçildi. Ardından Japonya üst üste iki sayı bularak 8-6 öne geçti. Millilerimizin yakaladığı seriyle skor 10-10 olsa da, Japonya savunmadaki direncini artırarak farkı açtı. Seti 25-16 kazanan Japonya, 1-0 öne geçti.

İkinci sete hızlı giren Filenin Sultanları, kısa sürede 3 sayılık fark yakaladı. Melissa Vargas ve kaptan Eda Erdem'in etkili performansıyla fark 5 sayıya çıktı. Bloklarda üstünlük sağlayan millilerimiz, seti 25-17 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette yine Vargas ve Eda'nın öne çıktığı oyunla Türkiye 4-7 öne geçti. Takım savunmasını da başarılı şekilde yapan ay-yıldızlılar, farkı korudu ve seti 25-18 alarak 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Son sette iki ekip de hücumda etkili oldu. Skor 6-6 ve 14-14'te eşitlendi. Japonya farkı artırmak istese de, Türkiye kritik anlarda servislerle etkili oldu ve 24-24'te eşitliği yakaladı. Nefes kesen rallilerin ardından millilerimiz seti 27-25, maçı ise 3-1 kazanarak finale adını yazdırdı.

TARİHİ BAŞARI: FİLENİN SULTANLARI FİNALDE

Türkiye, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez finale yükseldi. Millilerimizin finaldeki rakibi, Brezilya-İtalya maçının galibi oldu. Yarı finalde İtalya kazanarak Türkiye'nin rakibi olmayı başardı.

TÜRKİYE - İTALYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile İtalya arasındaki dev final, 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Mücadele Bangkok'taki Indoor Huamark Stadyumu'nda saat 15:30'da başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Canlı izlemek için tıklayınız !