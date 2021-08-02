Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda grup etabını üçüncü tamamladı
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Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda grup etabını üçüncü tamamladı

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda grup etabını üçüncü tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı. Milliler, çekilecek kura sonrası çeyrek finalde Sırbistan veya Güney Kore'yle eşleşecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etti. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan milliler, böylece grup maçlarını galibiyetle kapattı. Bu sonuçla Filenin Sultanları, B grubunu üçüncü sırada tamamladı. Ay-yıldızlıların çeyrek finaldeki rakibi çekilecek kuranın ardından belli olacak. Milli takımda Meryem 20, Tuğba 10, Meliha 8, Ebrar 5, Zehra 4, Eda 4, Hande 4 ve Cansu 1 sayıyla skora katkı sağladı.

Salon: Ariake Arena

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Susana Maria Rodriguez Jativa (İspanya)

ROK: Fedorovtseva, Koroleva, Goncharova, Voronkova, Fetisova, Startseva, Podkopaeva (L) (Pilipenko, Lazareva, Smirnova, Matveeva)

Türkiye: Eda, Naz, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Cansu, Tuğba, Ebrar, Şeyma)

Setler: 25-21, 23-25, 23-25, 25-15, 10-15

Süre: 2 saat 16 dakika (29 31 32 23 21) - İSTANBUL

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda grup etabını üçüncü tamamladı
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda grup etabını üçüncü tamamladı
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda grup etabını üçüncü tamamladı
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda grup etabını üçüncü tamamladı
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nda grup etabını üçüncü tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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