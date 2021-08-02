Filenin Sultanları, Rusya galibiyetini değerlendirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında 3-2 kazandıkları Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyetini değerlendirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında 3-2 kazandıkları Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyetini değerlendirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni (ROK) 3-2 mağlup ederek grup 3'üncüsü olarak çeyrek finale yükseldi. Millilerden Eda Erdem Dündar, Meryem Boz, Zehra Güneş, Naz Aydemir Akyol ve Tuğba Şenoğlu ROK galibiyetinin ardından şunları söyledi

EDA ERDEM DÜNDAR: "BİZ BURADAYIZ BELKİ AMA HEPİMİZİN AKLI TÜRKİYE'DE"

"Rusya'nın grup maçlarında yükselen bir grafiği vardı, bunun farkındaydık" diyerek sözlerine başlayan Eda Erdem Dündar, "Takım olarak çok iyi servis atıyor ve iyi hücum ediyorlar. Bu maçta da zaman zaman bizi zorladılar ama biz bu maçı kazanmak için sahaya çıkmıştık. Zaman zaman iyi şeyler oldu zaman zaman kötü şeyler olsa da güçlü kalan taraf biz olduk. 3-2 kazandığımız için mutluyuz çünkü grubu galibiyetle bitirmek önemliydi. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum, oyuna giren herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Meliha ile Cansu çarpıştı, hepimiz ona biraz üzüldük. Maçı kazandık buna seviniyoruz ama karışık duygular içerisindeyiz. Biz buradayız belki ama hepimizin aklı Türkiye'de. Üzülüyoruz ama güzel voleybol oynayarak birkaç saatliğine de olsa Türkiye'dekilerin akıllarının başka yerde olmasını sağlıyorsak ne mutlu bize. Umarım en kısa sürede bu yangınlar söndürülür ve biz de ülke olarak nefes alabiliriz. Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.

MERYEM BOZ: "MAÇI KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Rusya galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirten Meryem Boz, "Heyecanlı ve çekişmeli maçlar oynuyoruz, bu gayet normal çünkü olimpiyatlardayız; hiçbir maç kolay değil. Bugün iki takım da iyi mücadele etti ama kazanan taraf biz olduk. Maçı kazandığımız için mutluyuz ama ülkemizde yaşananlar yüzünden bir yanımız hep buruk" ifadelerini kullandı.

ZEHRA GÜNEŞ: "ÜLKEMİZDE YAŞANAN OLAYLARDAN DOLAYI HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDAN DOLAYI ÜZGÜN OLDUKLARINI VURGULAYAN ZEHRA GÜNEŞ İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Öncelikle ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Grubumuzda çok önemli yere sahip bu maçla bu galibiyetle biraz da olsa onlara ümit verebildiysek çok mutlu oluruz ama aklımız Türkiye'de. Grup mücadelesinde çok önemli bir maç oynadık ve kazandık, sonunda tatsız bir sakatlık yaşadık ama şu an herkes iyi durumda, bizi destekleyen herkese teşekkürler."

NAZ AYDEMİR AKYOL: "GRUPTAN ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Çok zorlu bir gruptan çıktıklarının altını çizen Naz Aydemir Akyol, "Bugün oyuna sonradan giren herkes çok katkı sağladı, takım olarak oynadık ve kazandık. Dişler kırıldı, dudaklar patladı gerçekten ölüm grubuydu. Gruptan çıktığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de yaşananları ise üzüntüyle takip ediyoruz ama böyle güzel bir zafer kazandığımız için de inanılmaz gururluyuz. Bu zorlu günlerde ülkemize moral vermeye çalışıyoruz" dedi.

Tuğba Şenoğlu da ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve sahada da bunu gösterdiklerini dile getirdi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı