A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak kadrosu belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu belirlendi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Tokyo'da yer alacak başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki kadroda şu oyuncular bulunuyor:

"Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, Şeyma Ercan, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç, Simge Aköz, Ayça Aykaç."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul