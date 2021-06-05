Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finalde
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finalde

Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finalde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Desportivo MunicipalHAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Roy Goren (İsrail)PORTEKİZ: Tavares Rodrigues, A.Ferreira, P.Martins, M.Ferreira, Marques, Cevticanin, Casas (L) (Da Silva Violas, L.

SALON: Desportivo Municipal

HAKEMLER: Ilaria Vagni (İtalya), Roy Goren (İsrail)

PORTEKİZ: Tavares Rodrigues, A.Ferreira, P.Martins, M.Ferreira, Marques, Cevticanin, Casas (L) (Da Silva Violas, L.Martins, Teixeira, Alves)TÜRKİYE: Oğuzhan, Murat, Burak, Bedirhan, Adis, Yiğit, Beytullah (L) (Kaan, Ahmet, Efe, Arda, Mirza, Mustafa)SETLER: 28-30, 16-25, 16-25SÜRE: 76 dakika (32', 23', 21')

Portekiz'in ev sahipliğinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi 2'nci etap karşılaşmalarında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki beşinci maçında Portekiz'i 3-0 mağlup etti. Avrupa Altın Ligi'nde bitime 1 maç kala grup lideri olarak dörtlü finale kalmayı garantileyen millilerde, Portekiz karşısında 10 isim skora katkı sağlarken; en skorer isimler 17'şer sayıyla Burak Güngör ve Adis Lagumdzija oldu. Son şampiyon unvanıyla mücadelesini sürdüren Filenin Efeleri, çıktığı 5 maçın 5'ini de kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milliler, gruptaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Çekya ile karşılaşacak. Filenin Efeleri, 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final müsabakalarında ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.


Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finalde
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finalde
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 3. kez dörtlü finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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