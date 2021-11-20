Fikret Orman: İtibarımla oynamanın kimseye faydası yok

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor. Başkanlığı bırakmasının ardından ilk kez divan kurulu toplantısına katılan Fikret Orman, burada üyelere seslendi.

Tekrardan divan kurulu toplantısında konuştuğu için heyecanlı olduğunu ifade eden eski başkan Fikret Orman, "2 seneyi geçti. İnşallah güzel bir toplantı oldu. Benim yapmadığım, hiçbir alakam olmayan röportajlar yapılmış. 38 senelik kongre üyesiyim. Başkan olmadan önce konuşmalar yaptım. Biz Beşiktaşlıyız. Burası divan kurulu. Beşiktaş'a yakışmayacak üslubun olmasına müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz. Niye bu zamana kadar gelmedin diye söylenen sözler var. Zaten pandemi vardı. Bundan öncekine gelmek istiyordum. Ancak sezonun başıydı, dedikodulara mahal vermemek için gelmedim. Birçok büyüğüm neden konuşmadın, neden gelmedin diye beni arıyor. Başkan cevap ver diye arıyor. Ben şu an kimsenin başkanı değilim. Hepimiz divan kurulu üyesiyiz. Fikri olan varsa buraya gelip söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun işini zor olduğunu ifade eden Fikret Orman, "Ben senelerce başkanlık yaptım. Yönetim kurulu üyeliğinin nasıl zor olduğunu iyi bilirim. Yönetim kurulunun işi zor. Oyuncuların çoğu yabancı. Zor süreçler. Dışardan kolay gözüküyor ama çok zor. Divan kurulu toplantıları hesap sorulacak yerler değil. Mali kongrede daha fazla kongre üyesiyle konuşulur. Ben 2 defa basına konuştum. Sayın başkan daha önce divan toplantısında benimle ilgili çok konuşulmadığını söyledi. Ama ben baktım 36 kez benim adım geçmiş" diye konuştu.

"İTİBARIMLA OYNAMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

İbra konusunun kendisini üzdüğünü söyleyen Orman, "İbra etmemek ne demektir. İbra etmediğiniz zaman mahkemeye gidersiniz. Gidildi mi, hayır. O zaman neden benim itibarımla oynamanın kimseye faydası yok. Bunlar doğru şeyler değil. Senelerdir buralara geldim. İlk kez bir başkan ayrıldıktan sonra divan kuruluna geliyor. Bizim esas görevimiz, yönetim kurulunun üzerinden bazı ağırlıkları almak. Bunları yapmamız lazım. Yakışan budur. Yönetim kurulunun görevi camiayı bir araya getirmek, toparlayıcı olmaktır. Aranızda tartışma yaşadıklarım olmuştur. Anca bunlar Beşiktaş ile ilgili olmuştur. Kişisel bir mevzum yoktur. Bunlara ne gerek var. Bundan bir kazanç olsa yapalım. Ama bunlar gereksiz. Beşiktaş taraftarının çoğu akşamki maçı, sonucu bekliyor. Suni gündemlerle onu dedi, bunu dedi, bunlar bizim camiamızı yakışan şeyler değil. Muhalefet kim? Benden bahsediyorlar. Ben böyle işlere asla girmem. Ben kimseye küfür ettirmem. Ne tanırım, ne el sıkıştım, ne konuştum. Bombardıman yapılıyor deniliyor. Kim bunlar. Hep beraber mücadele edelim. Bizim başımıza gelen, onların başına gelmesin. Ben bunlardan çok çektim. Bu yönetim kurulu çekmesin. Bunu yapanlar kimlerse açıklanırsa çok mutlu olacağım. Toplantılar yapılıyor dendi. Kim yapıyor? Bayramda aradıklarım var. Bazılarının telefonlarını bilerek açmıyorum. Dedikodulara yer vermemek için. Birisi çıksın desin ki beni aradı, konuştu. Şöyle, söyledi. Doğru şeyler değil bunlar. Kabadayılara açtırmalar, kim açtırmış. Beşiktaş'ta yönetim kurulu kıskanılan bir şeydir. Koca Beşiktaş kulübünü yönetiyorsunuz. Kıskanılırsınız. Ben bu işlerden ok çektim. Gelsinler düzeltmeye çalışalım" şeklinde konuştu.

"BORCU YÜZDÜRDÜK"

Yönetime geldikleri dönemde borcu yüzdürdüklerini söyleyen Fikret Orman, "Buralara ne emekler verdim. Bu dedikoduları hak ettim mi ' Yeni gelen yönetim biraz süre kazanabilmek için eskiyle alakalı konuşabilir. Bu olaibilir. Beşiktaş'a geldiğimizde sayın başkan da bizimle beraberdi. Biz ne yaptık, yüzdürdük. Borcu kapatabilmek için ya sermaye koyulacak ya da malımız satacağız. ya da kulüp kar elde edecek. Gideri kısmak lazım. Taraftar müsaade etmiyor, transfer istiyor. Transfer yapılmasaydı nasıl tenkit edilecekti. Sermaye koyan yok. Onlar da yüzdürüyor. Gelenler de sürdürecek. Bu borcun bu seviyelerde durmasının en büyük paylarından birisi benim. Bütün borcu TL'ye çevirdim. Yoksa şu anda borç yüzde 100 artacaktı. Menajerlere ödeme yapıldı deniyor. 6 senenin üstünde seçil beyle çalıştım. Ben bir tek para bulma tarafındaydım. Hangi menajere ödeme yaptırmışım. 11 tane daire aldık. Kötü mü ettik. Ben bunların taktir edilmesini beklerken, ben başka bir yere hizmet ettim. Ben sanki Gavuristandan geldim. Ben bu divana birincilikle seçildim. Ben Beşiktaş için uğraştım. Nasıl şu andaki yönetim kurulu uğraşıyorsa. Ahmet Bey'in emeği vardır. Beraber yaptık. Kötü mü yaptık. Ljajic ilk geldiğinde iyi oynadı, biz de aldık. Ghezzal geçen sene şampiyonlukta payı olan bir oyuncu. Bu sene geçen seneki gibi oynuyor mu' Şimdi oynamıyor diye yönetim kurulu kötü iş mi yaptı. Ama futbolun içinde bunlar var. Hangisiyle ilgili soru işaretleri var. Vida'ya para verildi, Ghezzal'a ne verildi. Beni kötülemek Beşiktaş'a bir şey kazandırmaz" diye konuştu.

"GECEMİZİ GÜNDÜMÜZE KATARAK BURALARA EMEK VERDİK"

Tesisler konusunda büyük emekler harcadıklarını söyleyen Orman, şöyle konuştu: "Gecemizi gündüzümüze katarak buralara emek verdik. Altyapıdan oyuncular çıktı. O tesisler ne haldeydi. Kim yapmış binaları. Tesisleri yaptım. Muhalefet olmuş, bilet verdiler deniyor. Bunlar küçük adam işleri. Kim kimine oturmuş. Kavgalar olur. Bunları unutalım. Beşiktaş'a hizmet için gelinir. Söylenecek çok şey var ama istemiyorum. Bugünü milat olarak kabul ediyorum. Bugünden itibaren tehdit algılanmasın, ne için konuştunuz falan demeyin. Yönetim kurulu arkadaşlarımın şahsiyetiyle ilgili konuşan olduğu sürece aynı şekilde cevap vereceğim."

"BEŞİKTAŞ'IN 2 KULESİ VAR, ÜSTÜNE KARTAL YAPTIRMAK İSTİYORUM"

Fikret Orman, konuşmalarını şöyle noktaladı:

"Biz ilk geldiğimizde 50 bin, 60 bin forma satılıyordu. 500 bin, 600 bine çıktı. Pandemi dönemi, kıtlık enerjisinden bir çıkalım. Herkesin durumu aynı. Öyle oldu böyle oldu bir kenara bırakalım. Marka değerimizi etkiliyor. Sponsorlukların önü kesiliyor. Beşiktaş'ın 2 kulesi var. Üstüne ben kartal yapmak istemiştim. Anıtlar kurulundan izin almak lazım. Sayın başkan da istemişti. Başvurusunu yaptıralım. Onun üstüne 2 kartal yaptıralım. Bir de Şan Ökten Tesisleri öyle duruyor. Onu bir yapalım. Kulübe yük olmadan onu yapalım. Biz de destek olalım. Elimizden geleni yapalım. Akşam bir maçımız var. İnşallah güzel bir maç olur. Bu maçtan sonra rahatlıyoruz. Ligin başındayız. Takılmayalım. Önümüzde yürüyecek çok yol var. Tüm camiaya başarılar diliyorum."

FİKRET ORMAN'A TEPKİ

Konuşmasının ardından, salondan ayrılan Fikret Orman, divan kurulu üyeleri tarafından yuhalandı. Orman kendisine cevap niteliğindeki açıklamaları beklemeden toplantıdan ayrılırken, salonda kısa süreli tartışmalar yaşandı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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