Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti - Haberler Spor
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Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti

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İngiltere'de Marine FC ile Dunston arasında Trophy'de oynanan maçta stadın ışıkları bozuldu. Elektrikçi olduğu öğrenilen rakibin oyuncusu Phill Turnbull, projektörleri tamir etti, maç kaldığı yerden devam etti.

İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS arasında oynanan FA Trophy maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Stat ışıkları bozulunca, sahada asıl mesleği elektrikçi olan futbolcu devreye girdi.

Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti

ARKADAŞI YARDIM ETTİ

Çocukluğundan beri elektrik tesisatçılığı yapan Phil Turnbull, bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.

Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti

TEŞEKKÜR ETTİLER

Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, ışıkları tamir eden rakip takımın futbolcu Phil Turnbull'a teşekkür etti. Maçın ardından Dunston Kulübü, online satış mağazasından tornavida satışa çıkararak, konuyu espri malzemesi yaptı.

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