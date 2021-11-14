Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti

İngiltere'de Marine FC ile Dunston UTS arasında oynanan FA Trophy maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Stat ışıkları bozulunca, sahada asıl mesleği elektrikçi olan futbolcu devreye girdi.

ARKADAŞI YARDIM ETTİ

Çocukluğundan beri elektrik tesisatçılığı yapan Phil Turnbull, bir arkadaşının da yardımıyla bir süre uğraştıktan sonra sorunu giderdi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Mücadele kaldığı yerden devam ederken Marine Kulübü, ışıkları tamir eden rakip takımın futbolcu Phil Turnbull'a teşekkür etti. Maçın ardından Dunston Kulübü, online satış mağazasından tornavida satışa çıkararak, konuyu espri malzemesi yaptı.

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