05.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:36

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından organize edilen, KfW-Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen, Erciyes Teknopark ve Başkent Üniversitesi tarafından yürütülen, Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programına başvurular başladı.



Bu programa teknoloji geliştirme ya da kullanımı içerikli ticari iş fikirlerine sahip girişimci Türk Vatandaşları ile geçici koruma altındaki Suriye Vatandaşları katılım gösterebilecektir.



Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi veren Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: " Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi-Model Fabrika Projesi kapsamında istihdama yönelik çalışmalar Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından KfW-Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile finanse edilmektedir. Bu program girişimciliği ve iş geliştirme ortamını geliştirmeyi hedeflemektedir.



Bu kapsamda KfW-Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen Fikir Fabrikası Programı ile Kayseri ve civarında yaşayan girişimci adaylarına girişimcilik eğitimleri verilecektir. Eğitimlerin ardından kendi işini kurmak veya geliştirmek isteyenler arasından seçilecek 50 kişi kuluçka hizmetlerinden faydalanıp, şirket kurma konusunda desteklenecektir.



Program ile girişimci adaylarının projelerini olgunlaştırmaları ve ilerletmeleri için ilk aşamada birbirinden değerli eğitimler verilecek olup, akabinde başarılı olan takımlara Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi'nde düzenlenecek kuluçka programına katılma hakkı verilecektir. Kuluçka programına katılan takımların iş fikirlerini hayata geçirmeleri için farklı destekler verilmesi de planlanmaktadır.



Girişimcilik eğitimlerine katılım sağlayan başarılı girişimci adaylarına "elektronik katılım sertifikası" takdim edilecektir.



Başvuru kriterlerini sağlayan tüm girişimci adaylarını www.fikirfabrikasi.org adresinden Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı'na katılmaya davet ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA