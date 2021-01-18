FIFA, Kieran Trippier'in cezasını onadı
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FIFA, Kieran Trippier'in cezasını onadı

18.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:56
FIFA, Kieran Trippier'in cezasını onadı

FIFA, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'e verilen 10 haftalık men cezasını onadı.

FIFA, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier'e verilen 10 haftalık men cezasını onadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Temyiz Kurulunun, bahis kurallarını ihlal gerekçesiyle futboldan 10 hafta men cezası verilen 30 yaşındaki oyuncu için Atletico Madrid Kulübünün yaptığı itirazı reddettiği belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenen Trippier'e, 23 Aralık 2020'den itibaren 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası vermişti.

İspanyol ekibinin temyiz başvurusu üzerine FIFA, 3 Ocak'ta kararı askıya almıştı. Oyuncunun cezası şubat ayı sonunda bitecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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