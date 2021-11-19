FIFA 22, Steam'de %40 indirime girdi!

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen FIFA 22, PC'de ilk indirimine kavuştu. Electronic Arts tarafından FIFA serisinin bir parçası olarak yayınlanan bir futbol simülasyonu video oyunudur. FIFA serisinin 29. oyunudur ve 1 Ekim 2021'de yayınlanmıştır.

FIFA 22 STEAM İNDİRİM FİYATI

FIFA 22 – 251,99 TL

– 251,99 TL FIFA 22 Ultimate Edition – 335,99 TL

FIFA 22 Electronic Arts şirketi tarafından tasarlanan ve bu şirketin yayıncılığını yapan spor simülasyonu yapan video oyunudur. FIFA 22 sistem gereksinimleri neler? FIFA 22 kaç GB?

FIFA 22 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB

FIFA 22 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X

FIFA 22 KAÇ GB?

FIFA 22'yi oynayabilmek için en temel kurulumlar dahil 50 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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