FIFA 22, Steam'de %40 indirime girdi!
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
EA Sports tarafından geliştirilen FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 22, Steam'de PC kullanıcıları için %40 indirime girdi.
Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen FIFA 22, PC'de ilk indirimine kavuştu. Electronic Arts tarafından FIFA serisinin bir parçası olarak yayınlanan bir futbol simülasyonu video oyunudur. FIFA serisinin 29. oyunudur ve 1 Ekim 2021'de yayınlanmıştır.
- FIFA 22 – 251,99 TL
- FIFA 22 Ultimate Edition – 335,99 TL
FIFA 22 Electronic Arts şirketi tarafından tasarlanan ve bu şirketin yayıncılığını yapan spor simülasyonu yapan video oyunudur. FIFA 22 sistem gereksinimleri neler? FIFA 22 kaç GB?
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X
FIFA 22'yi oynayabilmek için en temel kurulumlar dahil 50 GB boş alan gerekmektedir.
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