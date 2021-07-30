FIFA 22 resmi oynanış videosu yayınlandı!

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayımlanan dünyanın en popüler futbol oyunlardan olan FIFA 22'nin resmi oynanış fragmanı yayınlandı. FIFA 22 HpyerMotion teknolojisi nedir? FIFA 22 fiyatı ne kadar? FIFA 22 ne zaman çıkacak? İşte detaylar!

Yayıncılığı Electronic Arts, geliştiriciliği ise EA Vancouver tarafından yapılan popüler futbol oyunu FIFA 22, geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Kapak resminde yıldız futbol Kylian Mbappe'nin yer aldığı oyun, yeni HyperMotion teknolojisi ile oyuncuları heyecanlandırmayı başardı.

EA, merakla beklenen FIFA 22 oynanış videosunu resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Oyunun oynanış fragmanı; PS5, Xbox Series X ve Xbox Series S oyun konsollarına özel olacağı belirtilen yeni HyperMotion teknolojisinin oyuna kattığı deneyimi gözler önüne serdi.

FIFA 22 YENİ GRAFİK MOTORU İLE GELİYOR!

Yeni gelecek HyperMotion teknolojisi, 22 profesyonel futbolcunun hareketlerini yakalama üzerine dizayn edilmiş ilk teknoloji. Ayrıca, EA'ın tescilli makine öğrenimi algoritması 8,7 milyondan fazla gelişmiş maç yakalama karesini öğreniyor. Sahada doğal futbol hareketleri yaratmak için, gerçek zamanlı olarak yeni animasyonlar yazılırken; Şut, pas veya orta gibi eylemlerde oyuncuların topa giriş çıkma şekli değiştiriliyor. Bu geliştirilmiş animasyonlar, daha dinamik hava düellolarına, daha iyi top kontrolüne ve "oyuncu insancıllaştırmasına" yol açacak.

EA web sitesinde, "Rakiplerin aksiyona göre konuştuğunu, işaret ettiğini ve birbirlerini yönlendirdiğini görebilecek ve FIFA'yı her zamankinden daha gerçekçi ve sürükleyici hale getirecek" şeklinde açıklanmış. 1 Ekim'de dünya çapında piyasaya sürülecek FIFA 22'nin HyperMotion teknolojisi PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Stadia dahil olmak üzere yeni nesil sistemlerde mevcut olacak.

Oyun, 22 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC ve Stadia için çıkacak. Görünüşe göre HyperMotion sadece PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Stadia'da olacak.

FIFA 22 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi yıl da, FIFA 22'nin standart sürümü 60 dolar satış fiyatıyla listelenecek.

Steam

Standart Sürüm – 419.99 TL

Ultimate Sürüm – 559.99 TL

PlayStation 4 & PlayStation 5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4)/ 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox Series X & S