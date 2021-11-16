Dünya Kupası eleme maçlarında VAR sistemi var mı merak ediliyor. Ayrıca Gol çizgisi teknolojisi olacak mı araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası VAR sistemi var mı? Dünya Kupası eleme grubu maçlarında VAR sistemi olacak mı? FIFA 2022'de VAR var mı? 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında VAR sistemi var mı? Dünya Kupası eleme grubu maçlarında gol teknolojisi var mı?

VAR SİSTEMİ NEDİR?

Video yardımcı hakem, yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi, henüz futbol kuralları arasında yer almamasına rağmen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından çeşitli futbol organizasyonlarında denenmektedir.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Gol çizgisi teknolojisi, elektronik araçlar vasıtasıyla topun çizgiyi geçip geçmediğini tespit ederek hakeme yardımcı olan bir sistemdir. Gol çizgisi teknolojisinin amacı hakemlerin yetkisini almak değil karar vermelerine yardımcı olmaktır. Premier League, 2010 Fıfa Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında ortaya çıkan eleştirilerin ardından sisteme daha önce karşı çıkan FIFA, teknoloji için önerilen dokuz sistemi test etti ve sadece iki tanesi testlerden başarıyla geçti.

5 Temmuz 2012'de gol çizgisi teknolojisinin kullanımı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylandı. İki sistem ikinci bir test aşamasından geçirildi. FIFA Aralık 2012'de Brezilya'da düzenlenecek olan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacağını ilan etti. Diğer yandan teknoloji 2013'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer'da kullanıldı. Ancak MLS'teki Kanada takımlarınin kaynak yetersizliği sebebiyle ev sahibi oldukları maçlarda kullanılmamaktadır. Gol çizgisi teknolojisi 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki 12 stadyuma yerleştirilen GoalControl sistemi vasıtasıyla uygulanmaktadır.

2022 DÜNYA KUPASI VAR SİSTEMİ OLACAK MI?

VAR sistemi ilk olarak 2018 Dünya Kupası'nda uygulanmıştı. Buna göre 2022 Dünya Kupası'nda da VAR sisteminin uygulanması bekleniyor. Fakat Dünya Kupası eleme grup maçlarında VAR sistemi aktif mi henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

2022 DÜNYA KUPASI GRUP ELEME MAÇLARINDA VAR VE GOL ÇİZGİSİ VAR MI?

Dünya Kupası turnuvasında VAR sisteminin aktif olacağı tahmin ediliyor. Fakat Dünya Kupası grup eleme maçlarında VAR ve Gol çizgisi teknolojisi bulunmadığı düşünülmektedir. 24 Mart bugün oynanan Türkiye-Hollanda maçında hakemin VAR 'a gitmediği ve gol çizgisi teknolojisinin aktif olmadığı düşünülürse büyük bir olasılıkla grup eleme maçlarında VAR olmayacak.

GÜNCELLEME (16 KASIM FIFA 2022 VAR SİSTEMİ VAR MI?)

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 4. grup maçlarından itibaren kalan maçlarda VAR sisteminin yer alacağı duyuruldu.

Yani ilk maçlarda VAR sistemi yoktu. Fakat sonraki maçlarda olacak.

Bugün oynanacak olan (16 Kasım Salı) Karadağ-Türkiye maçında da VAR sistemi ve gol teknolojisi sisteminin olacağı belirtildi.

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