FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası başladı

09.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:34

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından ilk defa düzenlenen FIDE Engelliler İçin Konfederasyon Kupası, Ankara'da başladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle Green Park Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarından görme, işitme ve fiziksel engelli satranç sporcularından kurulu karma takımlar yarışıyor.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, anlamlı bir turnuvaya ve özel sporculara ev sahipliği yapmanın Türk satranç camiası için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Kupanın ilk kez düzenlendiğine dikkati çeken Tulay, "Çok özel bir kupa heyecanı Türkiye'de, başkent Ankara'da yaşanacak. Dünya satranç otoritelerinin de ilgiyle takip edeceği yeni bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel turnuvanın ilkinin Türkiye'de yapılmasını uygun gören FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich ve yönetimine, kupanın düzenlenmesine destek olan Rosatom'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Satranç sporuna değer katan böylesi önemli turnuvaların artması çok önemli. Bu turnuva her yıl düzenlenerek geleneksel hale geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyon hakkında bilgiler veren Tulay, şunları kaydetti:

"Kupada Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında bulunan 24 ülkeden dört takım ile ülkemiz ve sponsor ülke Rusya'dan oluşan karma bir Türk-Rus takımı bulunmaktadır. Engelleri hamleleriyle mat etmiş 6 sporcunun yer aldığı her takımda, en az bir kadın sporcu da yer almaktadır. Sporun birleştirici gücünü ve evrensel dilini bu güzel turnuvada 30 sporcumuzun hamleleriyle daha da çok hissedeceğiz. Engelli Türk satranç hakemlerimizin de yer alacağı bu özel kupa heyecanını, canlı yayından tüm dünyanın ilgiyle takip edileceğine inanıyorum. Ankara'da hamleler hem kazanmak hem de dostluk, kardeşlik ve barış için yapılacak. Kıymetli sporcular sizlere gönülden başarılar diliyorum. Hamleleriniz doğru, yolunuz açık olsun."

Tulay, FIDE Mersin Satranç Şenliği etkinliğinin 7 Aralık'ta satrancın yaşayan efsanesi Anatoly Karpov'un katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Karpov'un ülkemize gelmesi ve dünyanın en büyük satranç ustalarından biriyle sporcularımızın maç yapması çok keyifliydi. Böyle önemli organizasyonlar satranç sporunun güzelliğini ve birleştirici gücünü bizlere daha da hissettiriyor." diye konuştu.

Şampiyona, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA