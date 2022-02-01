Fiat ve Renault hakkında bomba iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar - Haberler Ekonomi
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Fiat ve Renault hakkında bomba iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar

Haberler.com - Ekonomi
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Fiat ve Renault hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İki otomotiv devi, artan fiyatlar nedeniyle Türkiye ve benzeri ülkelere yönelik, özel belli donanımların olmadığı araçlar üretecek. Renault'un ucuza üreteceği araçlar arasında Clio'nun da olacağı öne sürülürken, aracın fiyatının da 150 bin TL olacağı belirtiliyor.

Tüm dünyada otomotiv sektörünü etkisi altına alan çip krizi ve koronavirüs pandemisi sonrası sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları adeta uçuşa geçti. Ocak 2022 itibari ile gelen ÖTV indirimi ile sıfır otomobil fiyatlarında belli oranda indirime gidildi. Ancak her ne kadar ÖTV indirimi ile fiyatlar indirilmiş olsa da şu an için hali hazırda sıfır otomobil piyasasında 250 bin TL – 300 bin TL arasında araç bulmak oldukça zor. Tam da bu noktada sıfır otomobil alacakları heyecanlandıracak iddia Fiat üzerinden ortaya atıldı. İddialara göre Fiat Türkiye için yeni bir donanım seviyesine geçmeyi planlıyor. Bu donanım seviyesi sayesinde fiyatlar biraz daha düşebilir.

FİYAT 100 BİN TL DÜŞECEK

Fiat, hali hazırdaki boş modellerini biraz daha boşaltacak. Yani mevcuttaki opsiyonlar da silinmiş olacak. Örnekle anlatacak olursak 4 cam otomatik yerine 4 cam da manuel hale dönecek. Klimanın bile tamamen kaldırılması bile gündemde. Eğer bu şekilde bir adım atılırsa en boş bir donanım seviyesi ortaya çıkmış olacak. Eğer Fiat bu şekilde boş bir model çıkartırsa fiyatına dair ilk bilgi ise 150 bin TL olacağı yönünde. Şu an için markanın en ucuz modeli 250 bin TL dolaylarında satılmaya devam ediyor.

150 BİN TL'YE SIFIR CLİO

Fiat'ın ardından benzer bir iddia Renault için de ortaya atıldı. İddialara göre Renault da Fiat benzeri bir strateji üzerinde çalışıyor. Bu stratejinin ne derece işe yarayacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda. İddialara göre; Renault, Türkiye ve benzeri ülkelere özel boş bir Clio üretecek. Bu Clio'nun hali hazırda satışta olan Clio ile tek benzerliği dış görünümü olacak. Örneğin bluetooth destekli bir radyonun yerini, düz bir radyo alacak. Bu radyonun tek özelliği ise FM bantlarını çalmak olacak. Ayrıca aynaların manuel çubuklu ve camların da çevirmeli olarak açılması seçenekler arasında. Hava yastığı tarafında da bazı kısıtlamalar olacağı iddialar arasında. Tabi ki bu kadar kısıtlama fiyat etiketine olumlu bir şekilde yansıyacak. Türkiye'de bu otomobilin vergiler dahil 150 bin TL civarında bir fiyattan satılacağı öne sürülüyor.

Haberler.com - Ekonomi

Renault, Ekonomi, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)

Ahmet AKGÜL:

çok güzel uygulama olur

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D:

Niye otomobil fiyatlarını birden beş katına çıkardınız fırsatçılar. Utanmadan külüstür arabalarınızı değerinden on katına satıyorsunuz. Umarım bir şekilde alternatif bir yol çıkar ve külüstürleriniz ellerinizde kalır ve hurdacıya satarsınız.

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sadece kadir:

normal şartlarda şuan uygulanan yüksek vergiler olmazsa ve stokçuluk, karaborsacılık ,fırsatçı galericiler olmazsa zaten orta segment sıfır araç fiyatları 150binTL olur.

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