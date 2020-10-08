FETÖ'nün 'altın çocukları' adım adım izlenerek yakalandı

FETÖ'nün 'altın çocukları' adım adım izlenerek yakalandı FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner'in, örgütün hücre evinde yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

FETÖ'nün 'altın çocukları' adım adım izlenerek yakalandı

ANKARA - FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner'in, örgütün hücre evinde yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. Polis ekipleri hücre evine operasyon yapılmadan önce eski emniyet müdürlerini adım adım takip etti.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ firarisi sözde üst düzey yöneticilerini Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki hücre evinde gizlendikleri adım adım izlenerek tespit edildi. Ceylan ile Salmaner'in fark edilmemek için sakin hareket ettikleri, hücre evine girerken etrafı gözlemledikleri mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmadıkları ve çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları belirlendi. Yine, iki eski emniyet müdürünün gaybubet evinin deşifre olmaması adına kendi aileleriyle ve örgüt mensubu şahıslarla görüşmede gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi daha kiralayarak orayı kullandıkları tespit edildi.

Ceylan ve Salmaner'in terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler (altın çocuklar) arasında gördüğü öğrenildi. Örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Hüsrev Salmaner, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Arama kararının ardından şahısların iki adresine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu da ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY