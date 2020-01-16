: FETÖ firarisi Hakan Şükür'den Uber açıklaması: Keyif için yapıyorum

16.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:13

FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen ve ABD'de firari olarak yaşayan eski futbolcu Hakan Şükür, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Uber şoförlüğü yaptığını söylemişti.

Kendi Youtube kanalından konuya dair yeni bir açıklama yapan FETÖ firarisi, Uber şoförlüğünü istediği zamanlarda yaptığını söyledi.

"KEYİF İÇİN YAPIYORUM"

Sporun içinde kalmak istediğini söyleyen Şükür, "Dünya medyasına verdiğim bir röportajla yağmur gibi haber oldum. Ben sporun içinde kalmak istiyorum yaşadıklarımla ilgili bir şeyler anlatmak istemiyorum. Çok şükür hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Dünya basınına mağduriyetimi anlatırken Uber'i söyledim. Zaman zaman keyif için yapıyorum. Bunu meslek olarak yapmıyorum" dedi.

"EŞİM İZİN VERMEZ"

Daha önce bulaşıkçılık dahi yaptığını söyleyen FETÖ firarisi, "Uber konusu benim mesleğim değil. Cafe işlettim. Çok küçük bir hisseyle orada ortaktım. Cafede garsonluk yaptım, kahve sattım, bulaşık yıkadım. İnsanlarla iletişim kurmak için buradaki kültüre adapte olmak için yaptım. Elbette para kazanma ihtimaliniz varsa bunu yaparsınız. Ama çok ciddi maddi zararlar gördüm. Çeşitli işler yaptım. Kitap yazmaya çalıştım. Online sistemden, çeşitli işlere girmeye çalıştım. Keyif için, İngilizce için, zevk için arkadaşımın lisansıyla yapıyorum. Sağlık sorunlarım olduğu için bu işi yapamam eşim de buna asla müsaade etmez. Yapacak bir iş bulurum, giderim cafede, orada, burada çalışırım" şeklinde konuştu.

LÜKS İÇİNDE YAŞIYORDU

Türkiye'den ABD'ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür, California eyaletinde 2018 yılında AA tarafından görüntülenmişti. O dönem ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 3 milyon dolar olduğu, Şükür'ün aylık 6 bin 850 dolar kira ile söz konusu evde oturduğu açık kaynaklardan tespit edilmişti.

3 milyon dolarlık evinin yanı sıra lüks arabalara düşkünlüğü dikkati çeken Şükür, evi ve işlettiği mekanının önünde beyaz renkli son model cipler ve binek aracıyla görüntülenmişti. Şükür'ün, AA tarafından görüntülendikten sonra California'nın başka bir bölgesine taşınmıştı.

Hakan Şükür, hakkında FETÖ'ye yardımdan yakalama kararı çıkarılınca eşi ve çocukları ile 15 Kasım 2015 tarihinde ABD'ye firar etmişti. FETÖ firarisinin ve ailesinin tüm mal varlıklarına Türkiye'de el konulmuştu.

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