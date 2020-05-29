FETÖ'den gözaltına alınan emir subayı, suçlamaları kabul etmedi İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö.'nün, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö.'nün, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. F.Ö.'nün, ifadesinde, 'mahrem imam'ın ne demek olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Başkanlığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Ege Ordu Komutanlığı'nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, evinde gözaltına alındı. F.Ö.'nün, 'TSK yapılanmasının mahrem imamları'ndan ve 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan aranan L.Ç. ile ankesörlü telefon, market, büfe gibi noktalardan ardışık arama sistemiyle haberleştiği suçlamalarını kabul etmediği belirtildi. F.Ö.'nün, ifadesinde, FETÖ/PDY'ye üye olmadığını, 'mahrem imam'ın ne demek olduğunu bilmediğini ve herhangi bir telefon da almadığını öne sürdüğü belirtildi. F.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA