Fetih Müzesi'ne bir ödül raha

16.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:56

Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin gurur kaynağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile 'Kültür ve Sanata Katkı Ödülü'nün sahibi oldu.



Bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. BUSİAD Yönetim Kurulu tarafından "2018 Doğan Ersöz Ödülü ve BUSİAD Başarı Ödülleri Yönetmeliği" çerçevesinde ödül almaya hak kazanan isimler oy birliği ile belirlendi. Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile BUSİAD Kültür ve Sanata Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödülü BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ve BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt'un elinden aldı.



Böyle önemli bir ödüle layık gördükleri için BUSİAD yönetimine çok teşekkür eden Başkan Dündar, "Dünyada iş adamaları yarışıyor. Bursalı iş adamlarımız da bu yarışta her zaman en önlerde yer alıyor. Bursa'da yüksek teknolojili üretim yapılıyor. Türkiye ekonomisine en büyük desteği de Bursa veriyor. Böylesine önemli bir şehirde yönetici olmak bizler için bir onur olduğu kadar önemli bir sorumluluk da aynı zamanda. Biz dünyada ülkelerden önce şehirlerin yarıştığını görüyoruz. Biz de bu yarışta şehrimize değer katacak ne yapabiliriz diye düşündük. Ancak bir projeyi hayata geçirirken hiçbir zaman benim aklıma bu geldi bunu yapalım demedik. Yaptığımız her işte Bursalıların katkısı var. Bundan dolayı da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi güzel bir eser ortaya çıktı" dedi.



"98 ülkeden 630 bin kişi ziyaret etti"



Fetih Müzesi'nin bir müzeden çok daha ötesi olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Geçtiğimiz yıl 1 Kasım tarihinde müzemizin açılışını gerçekleştirdi. Aradan geçen sürede 98 ülkeden 630 bin kişi müzemizi ziyaret etti. Bir yıl içerisinde 126 etkinlik yapıldı. Fetih Müzesi, dışarıdan bakıldığında sadece bir kubbe değil, aynı zamanda bir etkinlik merkezi. Önümüzdeki hafta Avrupa Müzeler Birliği, müzemizde sempozyum düzenleyecek. Bir yöneticimiz, Roma'ya yaptığı ziyarette Avrupa Müzeler Birliği yetkilileri bir araya geldi ve Fetih Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısından bahsetti. Rakamı duyunca herkes şaşırıyor ve müzeyi görebilmek adına sempozyum düzenlemeye karar veriyorlar. Bu da sadece bizim değil bütün Bursa'nın başarısı. Bu projemizi kentimize kazandırarak şehirler arasındaki yarışa Bursa ve Osmangazi'yi de dahil etmiş olduk. Bu ödülü bize layık gören herkese teşekkür ediyorum. Osmangazi Belediyesi olarak bundan sonra da yapacak çok işimiz var. Kente değer katan eserlerimizi yakından hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA