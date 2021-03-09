Fethiye'de hayvanlara zarar verdiği için bahçelere "jiletli tel" çekilmesi yasaklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Meclisince alınan kararla, bahçelere çekilen "jiletli tel" hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklandı.

Belediye Meclisinin, Özer Olgun Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mart ayı olağan toplantısında, halk arasında "jiletli tel" olarak bilinen, üzerine kesici sac parçalarının eklenmesiyle elde edilen tel çitlerin kullanımına yasak getirildi.

Oy birliğiyle alınan kararda "Özellikle bahçe ve duvarlarında kullanılan bu tür çit uygulamalarının kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmasına yol açtığı, ayrıca estetik görünümden uzak olduğu için bahçe ve duvarlarında kullanımına izin verilmeyeceği" belirtildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, kuşlar ve sokak hayvanlarının jiletli teller nedeniyle yaralandığı şikayetleri üzerine konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Jiletli tel uygulamasının kent estetiği açısından da kötü örnek olduğunu belirten Karaca, "Bu teller, kuşların, kedilerin sakatlanmalarına, yaralanmalarına, hatta bazen maalesef ölmelerine sebep oluyor. Yani hiçbir bakımdan savunulacak tarafı yok. Fethiye'de bundan böyle bu uygulamaya izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yapılan jiletli telleri söktüreceğiz. Sökmemekte ısrar eden olursa yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Hayvansever Semih Kılınç ise kendilerini çok mutlu eden kararın tüm Türkiye'ye örnek olmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı