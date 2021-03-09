Fethiye'de hayvanlara zarar verdiği için bahçelere "jiletli tel" çekilmesi yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fethiye'de hayvanlara zarar verdiği için bahçelere "jiletli tel" çekilmesi yasaklandı

09.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:16
Fethiye'de hayvanlara zarar verdiği için bahçelere

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Meclisince alınan kararla, bahçelere çekilen "jiletli tel" hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Meclisince alınan kararla, bahçelere çekilen "jiletli tel" hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle yasaklandı.

Belediye Meclisinin, Özer Olgun Fethiye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mart ayı olağan toplantısında, halk arasında "jiletli tel" olarak bilinen, üzerine kesici sac parçalarının eklenmesiyle elde edilen tel çitlerin kullanımına yasak getirildi.

Oy birliğiyle alınan kararda "Özellikle bahçe ve duvarlarında kullanılan bu tür çit uygulamalarının kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmasına yol açtığı, ayrıca estetik görünümden uzak olduğu için bahçe ve duvarlarında kullanımına izin verilmeyeceği" belirtildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, kuşlar ve sokak hayvanlarının jiletli teller nedeniyle yaralandığı şikayetleri üzerine konuyu değerlendirdiklerini söyledi.

Jiletli tel uygulamasının kent estetiği açısından da kötü örnek olduğunu belirten Karaca, "Bu teller, kuşların, kedilerin sakatlanmalarına, yaralanmalarına, hatta bazen maalesef ölmelerine sebep oluyor. Yani hiçbir bakımdan savunulacak tarafı yok. Fethiye'de bundan böyle bu uygulamaya izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar yapılan jiletli telleri söktüreceğiz. Sökmemekte ısrar eden olursa yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Hayvansever Semih Kılınç ise kendilerini çok mutlu eden kararın tüm Türkiye'ye örnek olmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fethiye'de hayvanlara zarar verdiği için bahçelere "jiletli tel" çekilmesi yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 13:18:38. #1.16#
title