Ferizli'den Satso'ya Teşekkür Ziyareti

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk ve ilçe muhtarlarından oluşan Ferizli Heyetini ağırladı.

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk SATSO öncülüğünde başlatılan ve yıllardır yoğun çalışmalarla devam edilen otomotiv üssü Sakarya projesinin meyvelerini vermeye başladığının altını çizerek, "Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ilimizin ve ilçemiz Ferizli olmak üzere kuzey bölgesinin yatırımlarla gelişmesi ve özellikle otomotiv üretim merkezi olması yolunda büyük çaba sarfetti emek verdi. SATSO nezdinde Başkanımız Mahmut Kösemusul'un güçlü lobisi ve ilimin potansiyeline olan inancı ile bugün yatırımların merkezi bir il olmaya hazırlanıyoruz. Ferizli olarak bizler bu gelişimden ve olumlu dönüşümden memnuniyetimizi belirterek katkı sağladığınız için teşekkürlerimizi sunmak istedik. İnanıyoruz ki bu çalışmaların neticesinde Ferizli ve Sakarya üretimin sanayinin ve gelişimin merkezi olacaktır. Her şey için SATSO'ya teşekkürü bir borç biliriz" diye konuştu.

Ferizli ve kuzey bölgesine yatırımların değerlendirildiği ziyarette konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, "Biz Sakarya gerçeğinin ve potansiyelinin farkındayız. Bundan birkaç yıl önce attığımız adımların bugün getirilerini somut bir şekilde görüyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın Yerli otomobil üretmek gibi bir hasletim var, biz neden yerli otomobilini üreten bir ülke olmayalım çağrısını duyarak o günden bugüne hiç azalmayan bir azimle çalıştık. Gücümüzle, birlikteliğimize, inancımızla ilerledik. Bugün geldiğimiz noktada ciddi büyük yatırımların arefesinde Sakarya'mızı 2023'e nakış gibi işliyoruz. Bütün ilçelerimizin potansiyelini harekete geçirerek bütününe bakıldığında güçlü bir ekonominin lokomotifi olacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - SAKARYA