Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçından sonra yaptığı paylaşım tepki çekti. Bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabından yayınlayan genç futbolcu, gelen yoğun tepkiler sonrasında paylaşımı sildi. Paylaşımda, Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na yönelik bir gönderme vardı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMINI SİLDİ
Bir taraftarın paylaşımını profilinden yayınlayan yıldız futbolcu gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımını hemen silmek zorunda kaldı.