Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti

Genç çalışanı çiğ köfte acılı diye feci şekilde darbeden saldırgan hak ettiğini buldu

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçından sonra yaptığı paylaşım tepki çekti. Bir takipçisinin paylaşımını kendi hesabından yayınlayan genç futbolcu, gelen yoğun tepkiler sonrasında paylaşımı sildi. Paylaşımda, Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na yönelik bir gönderme vardı.