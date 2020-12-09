Fenerbahçeli Thiam ve Cisse'den ırkçılık açıklaması
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Fenerbahçeli Thiam ve Cisse'den ırkçılık açıklaması

09.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:52
Fenerbahçeli Thiam ve Cisse'den ırkçılık açıklaması

Fenerbahçeli futbolcular Thiam ile Cisse, ırkçılığa karşı olduklarını dile getirdi.

Fenerbahçeli futbolcular Thiam ile Cisse, ırkçılığa karşı olduklarını dile getirdi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine Fenerbahçeli futbolcular da kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli ekipten Thiam, futbolda ırkçılığa karşı olduklarını ifade ederken Cisse, kendileri için değil ancak maçta yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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