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Fenerbahçeli Suzan Kınran, Nicole Powell'ın takımında forma giyecek

Suzan Kınran: "Spor hayatımda çok önemli yere sahip olan Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşme teklifini, eğitim hayatımı ABD'de geçirebilmek uğruna kabul etmedim""Hedefim ABD'de kaybolan bir oyuncu olmak değil, adından söz ettiren bir oyuncu olabilmek"İSTANBUL, - Geride kalan sezonda...

Fenerbahçeli Suzan Kınran, Nicole Powell'ın takımında forma giyecek
22.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:06

Suzan Kınran: "Spor hayatımda çok önemli yere sahip olan Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşme teklifini, eğitim hayatımı ABD'de geçirebilmek uğruna kabul etmedim"

"Hedefim ABD'de kaybolan bir oyuncu olmak değil, adından söz ettiren bir oyuncu olabilmek"

İSTANBUL, - Geride kalan sezonda Fenerbahçe Gelişim forması giyen 2001 doğumlu genç forvet Suzan Kınran, elde ettiği sporcu bursu ile Fenerbahçeli yıldız Nicole Powell'ın koçluk yaptığı University of California Riverside takımında forma giyecek.Suzan Kınran, basketbola 7 yaşında 50. Yıl Spor Kulübü'nde başladı. 2013 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Suzan Kınran, kulübün 2001 jenerasyonunda yatırım yaptığı önemli oyunculardan biri oldu. 8 sene boyunca çeşitli kategorilerde Fenerbahçe formasını başarı ile terleten Suzan Kınran, bu süreç içerisinde 6 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bu başarıların yanı sıra 2016-17 sezonunda kendi kategorisinde Türkiye'nin en iyi forveti seçilen oyuncu, yine çeşitli kategorilerde 49 kere Milli Takım forması giydi. 2016-17 sezonunda U16 Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan Suzan Kınran, o sene içerisinde Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda (EYOF) 3'üncülük başarısı elde ederken, 2019-2020 sezonunda Doğa Koleji'yle Okullar Arası Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2'nciliği yaşayarak yetenek avcılarının dikkatini çekti.SUZAN KINRAN: "ABD FIRSATI İÇİN FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"ABD'de elde ettiği sporcu bursu sürecine değinen 19 yaşındaki genç forvet, "16 yaşıma kadar durmaksızın basketbol oynadım ve çok yoğun bir tempodaydım. Mental olarak basketboldan uzaklaştığım o yılın sonunda ön çapraz bağımı kopardım ve bu sakatlığım benim için bir dönüm noktası oldu. Çünkü basketbolun benim için ne kadar önemli olduğunu ve onu ne kadar sevdiğimi fark ettim. Aynı zamanda ABD'ye gitme kararımı da o dönemde aldım. Spor hayatımda çok önemli yere sahip olan Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşme teklifini, eğitim hayatımı ABD'de geçirebilmek uğruna kabul etmedim ve Play Sports Abroad ekibinden Emir Demirkıran ile yolum kesişti. Zaten başta, şu anda ABD'de forma giyen en yakın arkadaşım Ekin Çelikdemir olmak üzere, birçok arkadaşım da PSA ile beraber çalıştığı için bu kararı vermek, benim için hiç de zor olmadı. Açıkçası burs sürecimde, sistemin nasıl döndüğüne dair fikrim yoktu ve o dönemde danışmanlarım da bana çok iyi bir rehber oldu" dedi."ROL MODELİM BREANNA STEWART VE BAHAR ÇAĞLAR"Kendisine örnek aldığı isimler ile ilgili de konuşan 1.86 boyundaki forvet, WNBA'de Seattle Storm forması giyen yıldız forvet Breanna Stweart ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın istikrarlı isimlerinden Bahar Çağlar'ı rol model olarak benimsediğinin altını çizdi. Suzan Kınran, "Breanna Stewart'ı kolej yıllarından bu yana takip eden biri olarak, kendime onun çok yönlülüğünü ve saha içi basketbol IQ'sunu örnek aldığımı söyleyebilirim. Türk oyuncularımızdan ise Bahar Çağlar'ın hem oyunculuğunu hem hırsını hem de saha dışında çizdiği profili çok beğeniyorum. Umarım ben de adımdan tıpkı Bahar Çağlar gibi söz ettirebilir ve ülke basketboluna bu denli uzun yıllar katkı sağlayabilirim" diye konuştu.SUZAN'IN YENİ KOÇU, ESKİ FENERBAHÇE'Lİ NİCOLE POWELLTürkiye'de 2008 ve 2010 yılları arasında 2 dönem Fenerbahçe forması giyen ve bu süreçte 2 şampiyonluk elde eden ABD'li eski forvet oyuncusu Nicole Powell'ın çalıştırdığı University of California Riverside takımında forma giyecek olan Suzan Kınran, bu konu hakkında ise "California'da okumak, her zaman hedefimdi ve bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Hedefim ABD'de kaybolan bir oyuncu olmak değil, adından söz ettiren bir oyuncu olabilmek. İleride de basketbolu profesyonel olarak devam ettirmek istiyorum. UC Riverside gibi bir okulda eğitim alacağım ve bir Fenerbahçe efsanesi olarak anılan Nicole Powell gibi birçok ortak noktam bulunan bir basketbol figürü ile çalışacağım için kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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