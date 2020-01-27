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Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola, duş paylaşımıyla gündem oldu

Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, sosyal medya hesabından bir ürünün tanıtımını bornozla yapınca gündem oldu.

27.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 28.01.2020 00:21
Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola, duş paylaşımıyla gündem oldu

'nin Şilili oyuncusu 'nın eşi Gala Caldirola, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla nefes kesiyor. Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan Caldirola, geçtiğimiz günlerde reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Ürünün tanıtımını bornozla yapan Caldirola'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Caldirola'nın paylaştığı video, yaklaşık 500 bin kez izlendi. Seksi fenomenin, sosyal medyadan hatırı sayılır bir gelir elde ettiği biliniyor.


Haber Videosu

: Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola, duş paylaşımıyla gündem oldu
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